Keltský, indický i cikánský horoskop

Astrologie se zabývá předpovídáním života na základě zkoumání souvislostí mezi tím, co se děje na obloze, a tím, jaký vliv mají pohyby planet na dění na Zemi. Existují různé astrologické směry, podle toho, kde ve světě vznikaly. U nás nejčastěji potkáváme astrologii západní a většina horoskopů, které si můžete přečíst, se řídí zásadami západní astrologie.

Velmi populární je čínská astrologie, která má svůj vlastní zvěrokruh. Horoskopy pak existují indický, keltský, cyklický nebo cikánský. Všechny mají jedno společné – chtějí pomoct lidem připravit se na budoucnost a informovat je, jak by si měli v určitých situacích počínat.

Proč lidé horoskopy čtou

Spousta lidí věří, že jim astrologie ukáže cestu, jak žít nebo jaké rozhodnutí udělat. Pokud je prognóza jejich reálného rozhodnutí nejasná a obecná, mnoho lidí si přečte horoskop, aby mohli sdělení v něm aplikovat na konkrétní situaci. To, že se dočtou, co by se případně mohlo stát, jim dá impulz či jim pomůže udělat další krok. Pro spoustu lidí znamenají horoskopy záminku či výmluvu, aby nemuseli řešit svoje problémy v reálném životě. Třetí skupinou jsou lidé, kteří čtou horoskopy jen tak pro zábavu a nepřikládají jim žádnou větší důležitost.

Čeho si v horoskopech všímat?

Horoskopy jsou skvělé nástroje, které lze použít jako obecné pokyny pro život, ne jako předpovědi, které musíte dodržovat! Navíc si musíte v horoskopech všímat důležitých věcí, tedy hledat hlavní principy či příčiny určitých vlastností: Tedy třeba o Pannách se obecně ví, že je to velmi pečlivé a svědomité znamení, to, že některá Panna může být až nesnesitelný perfekcionista, je až důsledek, který se nemusí u každého projevit. Někdo může být prostě jen pečlivý a svědomitý.

Typy horoskopů: Obecné a osobní

Samozřejmě je velký rozdíl, zda máte horoskop obecný z nějakého časopisu nebo webu, nebo osobní na míru. Obecné horoskopy, které nacházíte v nejrůznějších časopisech, nabízejí obecnější rady, které se dají aplikovat na spoustu různých lidí v širokém spektru situací. Aby pro vás mohl astrolog napsat co nejpodrobnější a nejhlubší horoskop, musí znát datum, čas a místo narození. Tyhle informace samozřejmě v časopise nejde zohlednit, proto se horoskopy píšou pro obecnější publikum. Většina denních horoskopů se píše na základě dvanácti základních znamení zvěrokruhu a na základě polohy a působení Měsíce. Měsíc se mění každé dva až tři dny, což ovlivňuje nálady a emoce.

Měsíční horoskopy pracují s dalšími planetami, s Merkurem, Venuší, Marsem a Sluncem. Roční pak zahrnují pomaleji se pohybující planety Saturn a Jupiter, dlouhodobější jsou založeny na pohybech Pluta, Neptunu a Uranu.

Jak číst v osobním horoskopu?

Když se rozhodnete, že budete číst předpovědi z hvězd v denním nebo týdenní horoskopu, můžete informace z nich použít jako nástroj, který vás může vést a motivovat vás. Horoskopy vám pomohou otevřít mysl možnostem novým stejně jako těm, kterým jste až dosud nevěřili. Nečekejte, že vám horoskop řekne přesně, co se stane.

Mají horoskopy pravdu, nebo je to jen lež?

Ne nadarmo existuje sloveso věřit, které se liší od slovesa vědět – horoskopům buďto člověk věří, nebo ne. Jejich pravdivost nelze obhájit tím, že je lidé sestavují už po tisíce let – to, že je něco staré, neznamená ještě, že je to pravdivé. Vědecky je dokázat nelze stejně jako existenci Boha. Nicméně vědci například zjistili, že lidé narození na jaře jsou o něco zdravější než lidé narození v září až listopadu. Výzkum Kolumbijské univerzity v New Yorku ukázal, že zhruba u 55 nemocí lze nalézt souvislost s měsícem narození. Platí to například pro angínu, srdeční slabost, dušnost či pohlavní nemoci.

„Není třeba mít kvůli těmto výsledkům velké obavy. I když jsme našli významné souvislosti (mezi měsícem narození a nemocností), celkové riziko totiž není zvlášť vysoké,“ řekl jeden z vědců Nicholas Tatonetti. Podle vědců je pro zdraví důležitější zdravý životní styl. Nicméně minimálně na datu narození něco bude, co říkáte?