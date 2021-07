Kateřina Neumannová: I přes nachlazení a vyčerpání hvězdou olympijských her!

Olympiáda v Turíně, zde nechala v roce 2006 své srdce Kateřina Neumannová. Zprvu si zamilovala kanoistiku, které se bohužel na střední škole musela vzdát. Měla ale výbornou fyzičku a tu se jí podařilo uplatnit v běhu na lyžích. Připomeňte si její příběh a podívejte se na video v úvodu článku, které připravil olympijský Czechteam.

Kateřina Neumannová se narodila v roce 1973 a už od dětství aktivně sportovala. Nejvíce se věnovala rychlostní kanoistice, bohužel však musela ze zdravotních důvodů přejít na běh na lyžích. To se ale nakonec ukázalo jako ta nejlepší volba, která jí od základu změnila život, a Kateřina si už v osmnácti letech přivezla stříbro z juniorského mistrovství světa.

Tréninky Kateřiny byly dost vydřené, a jak sama tvrdí, musela obětovat svůj volný čas a trénovat a trénovat. Tvrdý režim se jí však vyplatil, první olympijské medaile si přivezla v roce 1998 z olympiády v Naganu. Mistryní světa se stala později, v roce 2005, v Oberstdorfu v běhu na 10 kilometrů.

Poté přišly olympijské hry v Turíně, kde měla jedno velké přání, a to vyhrát alespoň jednou zlato. Běh na 30 kilometrů s hromadným startem se nezdál úplně ideální. Nicméně Kateřina si šetřila sílu celý závod, jako kdyby tušila, že by vítězství mohlo opravdu vyjít. Na finální rovince se rozhodlo a Kateřina se svého vítězství dočkala!

Celý svět dodnes vzpomíná na nejdojemnější moment celé olympiády, kdy za šťastnou sportovkyní ležící ve sněhu přiběhla její malá dcerka. „Lucku jsem tam vůbec nečekala. Doteď je to pro mě neuvěřitelný příběh, protože vím, jaká opatření panují v cílových prostorech. Nebýt to v Itálii, určitě by ji jinde někam nepustili.“ V Turíně nebyla ostražitost tak velká. „Díky chůvě, která ji někde protáhla mezi ostrahou, to byla druhá část příběhu. Smísilo se mi sportovní s osobním štěstím. Fotky nepotřebuju vidět, mám to pořád v hlavě," zavzpomínala Neumannová.

