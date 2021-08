Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Jak vykonat rituál uctění těla?

To, co považuji za důležité, je vnímání vlastního těla. Sebe-vědomí a sebeláska je přitom podstatná. Ruku na srdce, jak mluvíte o svém těle? Jak jej vnímáte? Jak o ně pečujete? Zkuste se opět napojit sama na sebe, na přítomný okamžik, na to, jak se cítíte ve svém těle. Zastavte se v tom rychlém koloběhu života a buďte vděčná za vše, co vám vaše tělo umožňuje, za zdraví, tvořivost a možnost žít. Vaše tělo si především zaslouží úctu a péči, ale to vše lze právě, když jste vědomá. Dávejte mu pozornost.

Ozdravná koupel

Večer si udělejte voňavou koupel. Pokud potřebujete něco pustit a nechat za sebou, například negativní představy o svém těle, které jste během života nasbírala, dejte si do vody sůl plnou bylinek, naplňte svou vanu okvětními plátky růží a zapalte svíčku. Ponořte se do vody a vše, co je třeba, nechte odejít. Až budete vystupovat z vody, vnímejte každou kapičku, která stéká z vašeho těla, jako symbol toho, že odchází to, co vás zatěžovalo. Své tělo poté opečujte olejíčkem a poděkujte mu za vše, co díky němu můžete realizovat, za život a zdraví. Poté si dopřejte ničím nerušený spánek. Nezapomeňte na to, že je třeba si den nebo i chvíli pro sebe dávat častěji, právě proto, aby tělo bylo mohlo být plné energie a zdravé.