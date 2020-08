Na F.O.O.D. Pikniku budou vařit i finalisté soutěže MasterChef. Přijde i kontroverzní Pavlína!

Chystáte se na letošní F.O.O.D. Piknik? Koná se na pražské Ladronce v neděli 30. srpna a budete moci ochutnat i jídlo v podání finalistů ostře sledované soutěže MasterChef.

Piknikové koše plné dobrot, atraktivní program, skvělé jídlo a milá setkání. To je F.O.O.D. piknik na Ladronce, jehož už desátý ročník vypukne poslední srpnovou neděli.



Celý den můžete strávit nejen ve společnosti naší redakce, ale i dalších osobností z oblasti české gastronomie. Moderovat celou slávu bude herec a gastrokritik Lukáš Hejlík.



Dejte si schůzku s někým, s kým jste se dlouho neviděli a přijďte si užít den plný skvělého jídla, pití a zábavy! Bude to rozhodně stát za to! Na F.O.O.D. Pikniku nebude chybět ani dětská zóna.



Všechny potřebné praktické informace najdete na webu akce ZDE, časopis F.O.O.D. můžete také na facebooku nebo na instagramu.



Kteří finaliste soutěže Masterchef se převedou? Pavel Berky, Pavlína Lubojatzky a Roman Staša.



Pavel Berky, 33 let, Praha



Pavel vyrůstal na sídlišti na Slovensku. Už odmala měl dvě vášně: módu a vaření. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze mu pomohla rozjet kariéru módního návrháře, což vyvrcholilo založením vlastní značky Pavel Berky. Úspěšný návrhář ale na svoji vášeň k vaření nezapomněl, naopak ho to dovedlo k myšlence netradičního konceptu – vytvořit prostor, kde se bude snoubit móda, umění a gastronomie.



Právě on putoval jako první rovnou do TOP 16. Trojici porotců Forejt, Punčochář, Kašpárek naprosto dostal svým receptem, ve kterém zkombinoval moderní gastronomii a zároveň do pokrmu promítl své romské kořeny. Dokonale připravené kachní prso, bramborový fondán a griliášové trubičky plněné kachní paštikou.



„Když jsem kousnul do té trubičky a ona úžasně křupla a do pusy se mi vlila ta skvělá chuť paštiky je to opravdu skvěle připravený talíř,“ nešetřil chválou Honza Punčochář. Tak schválně, co uvaří na F.O.O.D. pikniku?



Pavlína Lubojatzky, 25 let, Praha



Pavlínin příběh je doprovázen její životní láskou – manželem. Společně se rozhodli změnit životní styl, začít jíst zdravě a dokázali zhubnout dohromady 46 kilo.



Jejich cestu za „lepšími já“ zaznamenávali na Instagram, kde sdíleli recepty, cviky a své pokroky. Nadšení ze zdravého vaření v Pavlíně zakořenilo natolik, že si uvědomila, že její stávající práce v korporátní firmě ji zcela nenaplňuje. Když tedy zamířila na casting MasterChefa, učinila osudové rozhodnutí: Aby se mohla v plné síle soustředit na soutěž, dala v práci výpověď.



Není pochyb, že Pavlína si jde tvrdě za svým! Po soutěži by se ráda dál věnovala všeobecné osvětě, jak jíst zdravě, ale přitom chutně. V plánu jsou určitě i stáže v restauracích a rozhodně vydání vlastní kuchařky! Jejím snem je také mít vlastní značku originálních kuchyňských zástěr.





Roman Staša, 31 let, Praha



Matla. Tak se Roman sám popsal, že působí na lidi, když se pohybuje v kuchyni. Na jednu stranu se není čemu divit - bývalý hokejista má dlaně jako medvěd, ale i přesto se mu daří vytvářet pokrmy, které nejen skvěle vypadají, ale i chutnají.



Počátky jeho kulinářského umění jsou přitom v obyčejném grilování, kdy hostil kamarády. Postupem času mu to ale přestalo stačit a začal experimentovat. Baví ho neobvyklé kombinace chutí a jídlo většinou vymýšlí za pochodu. Duše sportovce se v něm ale nezapře.



Když se nemotá kolem sporáku, motá se na zimním stadionu nebo v posilovně, kde pracuje jako trenér. Pod jeho křídla spadají i malí hokejisti, které učí, jak se vyrovnat s nátlakem a neztratit ve sportovní branži hlavu. Po soutěži by rád „rozjel“ restauraci v pop-up konceptu.



„Bezadresy“ bude otevřená všem a všude. Vařit se totiž bude na místech, kde byste to úplně nečekali. Ať už v industriálních prostorech, na starých hradech a možná i na zimním stadionu. K ruce budou Romanovi jeho přátelé a výjimeční šéfkuchaři.