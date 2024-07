25. 7. 1978 se narodilo první dítě ze zkumavky. Jaký byl jeho příběh a jak probíhá umělé oplodnění dnes?

Naděje na vlastní miminko

Psal se rok 1967 a manželský pár Brownových se začal snažit o vlastní miminko. Bohužel nebyli úspěšní celých 9 let, a tak absolvovali několik lékařských vyšetření a prohlídek. Když lékaři zjistili, že má paní Brownová ucpané vejcovody, byla jejich naděje na vlastního potomka rázem pryč: v tehdejší době to byl totiž neléčitelný problém. Pro manžele to byla velká rána, a tak když se dozvěděli o výzkumném projektu, jehož cílem byla asistovaná reprodukce mimo lidské tělo, hned se do něj přihlásili.

Víte, že... Celosvětově trpí neplodností zhruba 17,5 % párů.

Pouhých 15 % neplodných vyhledá lékařskou pomoc. Úspěšnost IVF závisí na věku a dalších faktorech. Pohybuje se ale průměrně kolem 42 %.

V ČR je neplodný každý pátý pár.

Stále častěji jsou neplodní muži. S přibývajícím věkem se snižuje kvalita jejich spermatu a zvyšuje se pravděpodobnost poškození DNA.

Dnešní muži mají o 60 % méně spermií než měli jejich otcové.

než měli jejich otcové. S plodností mají problémy především sportovci, cyklisti, motorkáři a řidiči kamionů.

Velký vliv na plodnost má také nadměrné užívání alkoholu, tabáku a drog.

Britský vědec Robert Edwards, gynekolog Patrick Steptoe a embryolog Jean Purdy už delší dobu vedli lékařský výzkum, jehož výsledkem mělo být oplodnění vajíčka mimo ženské tělo. V době, kdy se o tento výzkum začali zajímat manželé Brownovi, byl test proveden na 282 ženách. Jen pouhých 5 z nich otěhotnělo, ale ani jedna neporodila živé dítě. I přesto oba manželé věřili, že právě jim se to podaří.

Vědec Robert Edwards získal v roce 2010 za práci na IVF Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Díky jeho objevu a spolupráci s kolegy dosud přišlo na svět více než 12 milionů dětí. IVF je i dnes stále nejefektivnějším způsobem asistované reprodukce.

Vznik nového života také díky fotbalu

V první fázi potřebovali lékaři odstranit paní Brownové neprůchodné vejcovody, přičemž zákrok si musela zaplatit sama. Protože pocházela z chudé rodiny, neměla dostatek finančních prostředků. Osud tomu ale sám napomohl a peníze jí daroval její otec, který je náhodou vyhrál ve fotbale. Neuvěřitelné, viďte? Z jejích vaječníků bylo odebráno vajíčko a v Petriho misce se spojilo se spermií manžela. Embrio se úspěšně vyvíjelo, a tak mohlo být přeneseno do dělohy matky. Tam se uchytilo a jako zázrakem rostlo dál.

IVF v dnešní době probíhá zcela jinak než v roce 1978. Současné zájemkyně o IVF dostávají nejdříve hormony ve formě injekcí. Díky tomu naroste více vajíček. Vajíčka jsou poté v úplné narkóze odebrána a následně jsou samovolně či jehlou spojena se získanými spermiemi partnera. Po 3–6 dnech se z vajíčka stane embryo, které je následně přeneseno do dělohy matky. Tento zákrok je bezbolestný a trvá asi 10 minut.

Zázrak dítěte ze zkumavky

Těhotenství probíhalo standardně a bez větších potíží. Paní Brownová měla dodržovat klidový režim, nesportovat a dbát o své zdraví. Asi v 7. měsíci těhotenství se o rodinu Brownových začali zajímat novináři z celého světa. Termín porodu byl stanoven na srpen, kvůli vysokému krevnímu tlaku matky byl však posunut na 25. července. Celý svět se vzrušením sledoval, jestli se dítě narodí živé a zdravé. Lékaři potřebovali lidem ukázat, že byl jejich pokus úspěšný a že díky němu se mění pravidla zrození člověka. Porod byl proto nahráván na videokameru a následně byl zveřejněn.

25. července 1978 v 11:45 se v Oldhamu narodila císařským řezem malá Louise. Vážila 2 600 g a byla zdravá. Lékaři provedli mnoho testů a po 12 dnech hospitalizace propustili Louise s matkou domů.

V USA se tímto způsobem narodilo první dítě v roce 1981, v tehdejší Československé republice v roce 1982 – a byl to chlapec. V celém komunistickém bloku se jednalo o první takto narozené dítě.

Morální a lékařské dilema

Svět se tehdy rozdělil na dvě poloviny. Někdo byl vědeckým objevem fascinován, rodině Brownových fandil a zasílal jim pohlednice s gratulací a díkem. Lidé děkovali, že jim Brownovi prošlapali cestu a nyní mají i oni šanci chovat v náručí vlastní dítě.

Náboženské skupiny byly ale zásadně proti. Umělé oplodnění a hynutí embryí považovaly za něco nemorálního, co je proti Bohu a přírodě. Paní Brownová svého rozhodnutí však nikdy nelitovala. Lékařům byla natolik vděčná a zavázaná, že asistovanou reprodukci hojně veřejně podporovala. S malou Louise cestovala po celém světě, navštěvovala televizní studia a účinkovala v mnoha pořadech.

Českým ženám do věku 40 let hradí 3 pokusy o umělé oplodnění pojišťovna. Další si už musí zájemci zaplatit z vlastní kapsy. Jedná se o částku 70–100 tisíc Kč za jeden pokus, v USA zhruba o 270 tisíc korun.

Naděje umírá poslední

O rodině Brownových a zázraku dítěte ze zkumavky byl natočen dokument. Když byly Louise 4 roky, její rodiče jí ho pustili a vysvětlili jí, jak se narodila. V té době už lékaři s Brownovými pracovali na dalším dítěti. Sestra Natalie se narodila stejným způsobem jako Louise. Tehdy to už bylo 40. dítě v pořadí, které se na světě touto metodou narodilo.

Lékaři stále ještě ale nevěděli, jestli budou mít děti ze zkumavky stejně kvalitní život, jako ty, které jsou zplozené běžnou cestou. Velkou otázkou pro ně bylo zejména to, jestli budou schopni přivést na svět vlastní děti. Natalie byla první matkou na světě, která porodila vlastí a zdravé dítě, které bylo počaté bez zásahu lékařů. Bylo to v roce 1999. Louise má dnes také dvě vlastní děti, které přišly na svět přirozenou cestou.

Louis se nyní aktivně podílí na projektu prevence neplodnosti. V listopadu 2023 navštívila Prahu, kde představila příběh své matky a dodala odvahu a naději mnoha bezdětným párům.