10 důvodů, proč může vaše vagína zapáchat po cibuli. Co s tím dělat?

Omlazení a plastika intimních partií je trendem. Co čekat? Podívejte se na video:

Možná to také znáte také. Přestože jste se před odchodem z domu důkladně osprchovala, použila speciální přípravek na intimní partie, možná dokonce deodorant či oblíbený parfém, po nějakém čase stráveném v sedě cítíte nelibý zápach ze svých intimních partií. Podle nedávné studii je to nejčastěji zápach jako ze zkažených, hnilobných či rozkládajících se ryb. Takový nelibý pach může často značit vážné vaginální onemocnění a je ho třeba řešit s ošetřujícím gynekologem. Dalším nepříjemným zápachem je pach cibule či česneku, který se objevuje poměrně často. Pach přitom není výsledkem nedostatečné hygieny. Tak jak s ním zatočit?

Co s tím: V tomto případě existuje jednoduché řešení. Vyndejte rychle tampon a dopřejte si sprchu nebo voňavou koupel.

I když se to nestává často, ženy někdy zapomenou, že mají v pochvě menstruační tampon. Kombinace menstruační krve s bavlněnými vlákny tamponu, které začínají hnít, vytvářejí zápach s nádechem cibule.

Co s tím: Jediným lékem je čas. Dejte tomu týden a bakteriální prostředí v pochvě se upraví.

Co s tím: Pokud se často a hodně potíte, pravidelně si měňte spodní prádlo, sprchujte se a noste přírodní prodyšné materiály.

Lidé se potí, je to normální a přirozený proces. Pot člověka ochlazuje a pomáhá s detoxikací. Pot sám o sobě nezapáchá, ale když se setká s bakteriemi na kůži, začne být nehezky cítit.

Léky

Přestože léky pomáhají, mají také mnoho vedlejších účinků. Mohou též způsobit, že bude vaše vagína cítit jako předkrm z francouzské restaurace, který kuchaři pár hodin zapomněli na slunci. Cibulový pach mohou vyvolat především antibiotika, která ničí vaginální flóru, zabíjejí nejen špatné bakterie, ale i ty hodné.

Co s tím: Cibulový zápach by měl sám zmizet, jakmile skončíte s užíváním léků. Pokud to tak nebude, zajděte k lékaři.