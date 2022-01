10 fascinujících věcí, které jste možná nevěděli o Vodnáři. Co je pro ně typické

Pokud jste se narodili mezi 20. lednem a 18. únorem, patříte ke slunečnému znamení Vodnáře. Lidé narození v tomto vzdušném znamení se nedají přehlédnout. Jsou velmi originální, obvykle jdou proti proudu a často je druzí nechápou. Mají nezávislého a inovativního ducha, mají potenciál stát se vůdcem komunity, ale často potřebují dostatek času na to, aby byli sami. Co dalšího o tomto znamení říkají hvězdy?

Neradi se vážou k jedné skupině přátel Vodnáři jsou velmi společenští a znají obvykle spoustu různých lidí ze všech různých oblastí života, většinou rádi přeskakují mezi různými bublinami známých, aby získali prostor pro sebevyjádření. Nikdy nechtějí mít pocit, že ztrácejí svou vlastní identitu. Pravděpodobně však mají jen pár vyvolených přátel, kteří je dobře znají. Jaký je Vodnář podle astroložky Martiny Boháčové? Podívejte se na video:

Nesledují trendy Pokud všichni sledují nějakou populární televizní show, která právě letí, nebo si na sebe kupují něco, co je zrovna „in“, Vodnářům je to obvykle naprosto fuk, módní trendy totiž vůbec nesledují. Jdou ale ještě dál. Aktivně vystupují proti tomu, co všechny v daný okamžik zajímá, jen aby byli sami sebou. Vodnáři mají sklon mít svůj osobitý styl, který zůstává po všechny sezony stejný. Vodnář je velmi originální znamení, nudit se s ním nebudete. Co od něj čekat? Vodnář je velmi zvídavé znamení, které sice s věkem opouští své…

Jsou nenápadní dříči Vodnáři vždy pracují na tom, aby byli lepší verzí sebe sama, a dokážou ze sebe vydat to nejlepší k dosažení svých cílů. Vždy také přemýšlejí o budoucnosti a plánují dopředu, co bude dál. Někdy si toho na sebe ale mohou vzít příliš mnoho nebo se mohou trápit pro to, že nedělají všechno dokonale. Slavní Vodnáři Donutil i Shakira: Jak využili své znamení k úspěchu? 8 Naši povahu a chování ovlivňuje spousta věcí. Kromě jiného taky…

Nestydí se za své názory Vodnáři jsou lidé, kteří nahlas říkají to, co si ostatní jen myslí, ale mají strach to říci. Ani se moc nebojí, že by urazili ostatní svými názory, a mají dokonce rádi situace, v nichž jsou druzí tak trochu v šoku z toho, co jim Vodnáři říkají. Jsou velmi zatvrzelí, pokud jde o jejich názory, a je velmi těžké je změnit, i když se o to budou ostatní pokoušet. 5 znamení zvěrokruhu, která vám mohou zničit život, když je urazíte 1 Každé znamení zvěrokruhu se vyznačuje jedinečnými zvláštnostmi.…

Mají rádi neustálé změny Když jim začne jejich život připadat příliš rutinní, dostanou chuť udělat velké změny. Vodnáři nevydrží žít ve stejném domě nebo bytě po celý život, natož mít stejnou práci až do smrti. Čas od času potřebují změnit „kulisy“, aby jim život připadal pořád zajímavý. Také rádi neustále rostou a zkoušejí sami sebe tím, že vstupují do neznámých situací. Vzrušují vás hádky s vaším partnerem? Víme, proč tomu tak je Jsou lidé, kteří hádky bytostně nesnášejí, jiní je zase podvědomě…

Mohou být tak trochu samotáři Přestože mají hromadu přátel a známých, mají rádi svůj prostor a nemohou být v davu lidí příliš dlouho. Může se zdát, že jsou extrovertní a orientovaní na komunitu, ale zároveň touží být jen sami se sebou. Občas tak dávají přednost komunikaci se všemi jen na dálku. To je pravděpodobně důvod, proč jsou tak zběhlí na sociálních sítích. Kdo spolu vyjde v práci? Toto znamení pro vás bude ideální kolega či šéf Rozumět si se svými kolegy, to je umění a často doslova dar shůry.…

Jsou rádi svým vlastním šéfem Není nic, co by Vodnáře rozčilovalo víc, než když jim lidé říkají, co mají dělat nebo jak mají jednat. Když jim pravidla někoho jiného nedávají smysl, často nevidí důvod je dodržovat. Mnohdy tak raději chtějí práci, kde by mohli pracovat jen sami pro sebe, protože potřebují dostatek svobody a svůj vlastní pracovní rozvrh. Která planeta vládne vašemu znamení? Zjistěte to, ať víte, co je pro vás důležité Každé znamení zvěrokruhu spadá pod jednu z deseti základních planet.…

Rádi riskují Žádný cíl není nikdy příliš vzdálený, aby ho Vodnáři nemohli sledovat. Vždy přicházejí s inovativními nápady, které mohou prozkoumat, a obvykle jsou ochotni vyzkoušet jakýkoli neobvyklý zážitek. Neustále také přemýšlejí o budoucnosti a o tom, co je čeká, a nové plány zkoušejí často dříve, než je udělá někdo jiný. Vánoční dárky podle horoskopu: Berani milují překvapení, Lvi luxus Do Vánoc 2021 zbývají dva týdny, dárky už asi máte nakoupené. Pokud…

Obtížně projevují emoce ve vztazích Vodnáři mohou být kritizováni za to, že ve svých osobních vztazích nejsou dostatečně otevření. To však neznamená, že nejsou emocionální, jen musejí pracovat na tom, aby svoje pocity dokázali přímo vyjádřit. Může se stát, že si v hlavě neustále přehrávají konverzace nebo si vytvářejí příběh o tom, co si asi ten druhý může myslet. Je důležité si uvědomit, že ostatní nemohou číst cizí myšlenky. 6 nejzáhadnějších znamení zvěrokruhu, která často nechápeme: Patříte k nim? Někteří lidé působí tajuplně, v některých situacích se chovají…