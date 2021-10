10 fascinujících věcí o tajemném znamení Štíra, které jste asi netušili

Co čekat od Štíra? Jaký je jako rodič, jak to umí s penězi, co v…

Lidé narození mezi 24. říjnem a 22. listopadem jsou velmi vybíraví ohledně toho, koho pustí do svého života, nejenom v partnerských vztazích. Je pro ně proto velký problém, když se někomu otevřou a on je zradí. Pokud někdo podkope jejich důvěru, vztah nebo přátelství docela rychle ukončí. V tomto směru jsou černobílí a netolerují, pokud je někdo zklame. Přesně dají lidem okolo najevo, za čím si stojí.

Drží se známého

Často se stává, že se Štíři zafixují na určité lidi nebo situace a jen těžko se jich vzdávají, i když vědí, že pro ně nejsou to pravé, nebo je dokonce nějakým způsobem poškozují. Strach z neznáma může způsobit, že se budou pevně držet všeho, co znají. Vnitřní mír však přijde jen tehdy, když se naučí věřit, že to, co má být, bude.