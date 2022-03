10 fascinujících věcí o znamení Berana, které vás možná překvapí

Pokud jste se narodili mezi 21. březnem a 20. dubnem, pak patříte do znamení Berana. Pod vládou Marsu jste vždy připraveni jednat a jít si za svým cílem. Oplýváte optimismem a mladistvou energií, kterou mají ostatní lidé rádi. Někdy býváte trochu impulzivní, dokážete rychle ztratit nervy a vybuchnout, což může být problém ve vztazích, ale jinak jste člověk s otevřeným srdcem. Co dalšího je pro Berany typické?

Berani jsou netrpěliví Když se Berani rozhodnou, že chtějí začít s nějakým novým projektem, často očekávají, že se vše splní okamžitě. Možná nechápou, proč všichni ostatní nereagují tak rychle jako oni, a to pro ně bývá někdy velmi frustrující. Berani by měli cvičit trpělivost a dopřát určitým situacím čas na „rozehrání“, potom si ušetří spoustu problémů. Jaká je obecná charakteristika Berana podle astroložky Martiny Boháčové? Podívejte se na video:

Berani jsou přirozenými vůdci Berani rádi přebírají iniciativu a často bývají tou osobou ve své skupině přátel nebo mezi kolegy v zaměstnání, která je vždy připravena skočit do další zkušenosti. I když možná přesně neví, co dělají, nikdy by nikomu nedali najevo, že cítí nejistotu. Ostatní k nim obvykle vzhlížejí kvůli jejich sebedůvěře a vůdčím schopnostem. Máte problémy se spánkem? Berani nesmí před spaním cvičit, Raci, meditujte Nespavost je nepříjemná, zvláště když jí trpíte téměř každý den. Bez…

Berani milují aktivitu Často se domnívají, že v sobě mají spoustu zadržované energie, což bývá problémem zvláště večer po náročném pracovním dni, protože se nedokážou zklidnit. Pravidelné cvičení nebo praktikování nějakého koníčku mimo práci jsou pro ně pravděpodobně nezbytně nutná, aby se zbavili stresu a dostatečně si odpočinuli. Beran je pěkně paličaté znamení. Jako rodič i partner vás často překvapí Muž i žena narození v tomto znamení budou aktivní, základní…

Často nedokončí, co začnou Berani neustále přicházejí s novými nápady a novými zájmy, kterým se chtějí věnovat. Jakmile však tento počáteční nával vzrušení pomine, často ztratí zájem o cokoli, co předtím začali. Velkou výzvou, které možná budou muset v životě čelit, je držet se jednoho úkolu a dotáhnout ho až do konce. Slavní Berani Lady Gaga či Ledecká: Jak využili své znamení k úspěchu? 13 Pro Berany je typická smělost, odvaha, temperament a taky činorodost.…

Berani jdou přímo k věci Pokud v určité situaci nebo vztahu pocítí Berani nějakou emoci, nebudou se bát ji vyjádřit. Stejně tak nebudou předstírat, že je něco nezajímá nebo že k nějakému tématu nemají co říct. Rychle vyjadřují své názory a obvykle jsou velmi upřímní ohledně svých citů. Naopak – bývá pro ně těžké zamaskovat své emoce, když jsou naštvaní, a ostatní lidé obvykle okamžitě poznají, co přesně se Beranům honí hlavou. Kdo spolu vyjde v práci? Toto znamení pro vás bude ideální kolega či šéf Rozumět si se svými kolegy, to je umění a často doslova dar shůry.…

Neuhýbají před výzvami Slovo NE pro Berany nic neznamená a strach z odmítnutí jim v životě nikdy nebránil v riskování. Pokud jim někdo řekne, že něco nedokážou, může to být pro ně ještě větší motivace, aby setrvali a dokončili to, co chtějí. Berani se nevzdávají. Nikdy. Jak zvládáte rodinný stres a krize? Berani zvýší hlas, Kozorozi utečou Někdy zažíváme největší stres doma, mezi svými nejbližšími. Jak…

Do vztahů se vrhají po hlavě Když se Beranům někdo líbí, je pro ně těžké, aby zamaskovali, co cítí. Z jejich gest i chování to každý pozná. Do vztahů skáčou velmi rychle a nejsou z těch, kteří by se řídili obvyklým seznamovacím protokolem. Pokud se zamilují, možná budou chtít být hlavně zpočátku stále v blízkosti milované osoby. Ovšem často se také stává, že jejich zamilování vyprchá stejně rychle, jako začalo. Která planeta vládne vašemu znamení? Zjistěte to, ať víte, co je pro vás důležité Každé znamení zvěrokruhu spadá pod jednu z deseti základních planet.…

Berani rádi soupeří Ať už se jedná o práci, nebo jen o zábavnou hru s přáteli, vždy se rádi dostanou na vrchol. Nevyhrát pro ně opravdu není dobrá volba. Všechno, co dělají, vnímají jako výzvu a nikdy si nechtějí připadat slabí nebo nedostateční. Jak se chováte, když se napijete? Štíři nezavřou pusu, Raci začnou smutnit 1 Každý se po alkoholu chová jinak. Někdo je veselý, někdo agresivní a…

Dříve jednají, než myslí Berani se ponoří po hlavě do projektů, koníčků a vztahů, často dělají spoustu věcí, aniž plně chápou, jak je všechny provedou a zvládnou. Nedělají si dlouhé seznamy a harmonogramy, někdy by to ale měli zkusit. Minimalizují tak případné neúspěchy. 6 nejzáhadnějších znamení zvěrokruhu, která často nechápeme: Patříte k nim? Někteří lidé působí tajuplně, v některých situacích se chovají…