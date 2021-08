10 fascinujících zajímavostí o znamení Panny, které vás možná překvapí!

Jsou pracovité

Panna ví, že bez práce nejsou koláče a že jedině ten, kdo tvrdě pracuje, něco získá. Proto skutečně dřou a pracují bez remcání tak dlouho, než dostanou to, co chtějí. Často mívají bezesné noci, protože se snaží dokončit to, co začaly, a také proto, aby vždy všechno odevzdaly v termínu. Pokud Panna řekne, že něco odevzdá do konce týdne, tak to splní. To nakonec nezůstane bez povšimnutí.