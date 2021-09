Nesnáší konfrontaci

Tohle znamení si dává pozor na pusu a rozvažuje, co řekne a co ne. Má schopnost odhadnout, kdy je čas na kompromis a kdy zase naopak je třeba nechat druhého, aby si poradil sám. Nesnášejí totiž konflikty. Za každou cenu se jim snaží vyhnout, protože nechtějí naštvat své přátele či rodinu. To se někdy ovšem obrátí v jejich neprospěch. Když příliš ustupují, jsou často frustrované. Někdy je pro ně lepší se rozhoupat a říct svůj názor, a to i v případě, že někoho naštvou.