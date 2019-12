10 každodenních zvyků, kvůli kterým nehubnete, ale naopak přibíráte

Určitě znáte základní pravidla, která by se měla dodržovat v případě, že se chcete zbavit nadbytečných kilogramů – vyhýbat se velkému množství tuků, sacharidů, pít více vody a méně alkoholu. Jste důslední, řídíte se těmito základními pravidly, a stejně přibíráte? Pak jsou možná na vině následující vaše návyky, u kterých by vás nenapadlo, že mohou mít vliv na hmotnost.

Přidáváte nezdravé zálivky do zdravých salátů Salát je zcela jistě zdravá záležitost, ovšem jen tehdy, když do něj nebudete přidávat nezdravé zálivky plné tuků a cukrů. „Dresink plus různé krutony, troška sýra – to vše dohromady může udělat ze salátu kalorickou bombu. Používejte je jen střídmě, pokud vůbec, nahraďte špatné tuky zdravými tuky a přednost dejte citronu nebo balsamiku," říká Shanna Israelová, wellnes expertka celebrit.

Jíte moc sladkého ovoce Ovoce je jistě osvěžující a taky plné vitaminů, ale když nebudete opatrní a budete si vybírat nevhodné druhy, můžete se pořádně divit. Některé druhy mají spousty kalorií i cukrů. „Banány, švestky i mango jsou příklad vysoce kalorické plody. Jeden šálek manga obsahuje asi 500 kJ. Vybírejte tedy méně kalorické a sladké ovoce, jako jsou jablka, meloun nebo bobule, například borůvky, jahody či maliny, abyste potlačili touhu po sacharidech," říká Shanna Israelová.

Málo pijete Nedostatek tekutin může být důvodem, proč přibíráte na váze. „Voda pomáhá odplavit toxiny a udržovat tělo hydratované. Nízký příjem tekutin může způsobit, že vaše tělo bude ukládat tuk," říká John Rowley, certifikovaný trenér.

Konzumujete „light" potraviny Už dávno se ví, že termín „light" neboli lehký neznamená v případě potravin žádnou výhru, když chcete zhubnout. Naopak, tyhle potraviny mohou být nebezpečné a hubnutí bránit. Takzvaně dietní potraviny obsahují minimum nutričně významných hodnot a navíc v sobě skrývají sodík a konzervační látky, což je pro hubnutí špatné.

Snídáte nesprávné potraviny Pro spoustu lidí je snídaně nejdůležitějším jídlem dne, proto byste si měli vybrat takové jídlo, které vám poskytne dostatek bílkovin, zdravých tuků a sacharidů. „Ačkoli například cereálie vypadají jako velmi zdravé, některé druhy jsou plné rafinovaného cukru. Vyhněte se cereáliím se sušeným ovocem a medovými přísadami, protože do nich se dává cukr a tuk. Je taky důležité uvědomit si velikost porcí, typ mléka, který si vyberete, a sladké přísady. Nejlepší je začít den s proteiny jako startovacím jídlem, protože to vám pomůže vyrovnat hladinu cukru v krvi," říká Shanna Israelová.

Stresujete se Stres je nebezpečný ve všech oblastech zdravého života, a tedy i pro vaši hmotnost. Když jsme ve stresu, nemáme myšlenky na to, abychom četli etikety na potravinách nebo abychom přijímali správná rozhodnutí. „Ve stresu hledáme rychlá a snadná řešení, která jsou obvykle kalorická. A to je nejjednodušší způsob, jak přibrat," říká Debi Silberová, koučka osobního rozvoje. Stres taky vede k ukládání tuků v oblasti vašeho břicha a brání tomu, abyste si uvědomili, že jste už nasycení. Stres taky zvyšuje pravděpodobnost záchvatovitého jedení, zvláště když jsme emocionální jedlíci, kteří jedí, když se potřebují uklidnit nebo uvolnit.

Nedostatek spánku Když jsme nevyspalí a unavení, hledáme rychlý zdroj energie – obvykle cukr a kofein. Debi Silberová říká: „Konzumovat cukr pro získání energie způsobí rychlý nárůst hladiny cukru v krvi a pak velmi rychlý pokles, což vede ke změnám nálady a zvyšování hmotnosti."

Nehnete se z gauče Nebaví vás chodit do posilovny nebo chodit ven běhat a chcete místo toho ležet na gauči? Zařaďte pohyb do svého každodenního programu, i kdyby to byla jenom chůze pěšky do práce. Pravidelné cvičení vám pomůže nejen zbavit se stresu, ale taky být šťastnější a zdravější. To vše vám dohromady pomáhá také zhubnout.

Jíte často mimo domov Dávejte si pozor na stravování mimo domov, hlavně v restauracích. Obvykle tam nabízejí velké porce plné tuku, soli a cukru. Samozřejmě existují i takové, kde si vyberete, ale ne vždy je to snadné. Jezte proto více doma nebo si připravujte krabičky s jídlem do práce, protože jedině tak budete mít kontrolu nad tím, co jíte.