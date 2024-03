10 kroků, jak na detox organismu. Jarní očista by měla trvat 21 dnů, radí bylinkářka

Když se řekne detoxikace, mnoho lidí už samotný název odradí. Představí si, že budou dlouhé týdny držet přísné diety, prolévat se vodou, případně ještě vyplachovat střeva – samé zákazy a příkazy. Tak to se u nás nekoná. Nebudeme vás nutit, abyste dodržovali přesný rozvrh: kdy co jíst, pít, jak se hýbat. Ukážeme vám, jak očistit tělo příjemně a bezbolestně.

Podívejte se na video a zjistěte, které bylinky fungují při jarní očistě těla nejlépe:

Detoxikace je očista těla a duše, při které se zbavujeme toxických látek. Tedy odpadu, který vyvádí naše tělo z rovnováhy. "Můžou to být látky, které přijmeme ze vzduchu, z jídla, léků, kouřením, po setkání s jinými lidmi nebo i zvířaty. Jedná se o různé viry, bakterie, i to, co je lidským okem neviditelné. Mnozí si ani neuvědomují, že i emoce přinesou do organismu nerovnováhu. Z těchto důvodů považuji detoxikaci za nezbytnou pro správné fungování našeho těla, které občas pracovně nazývám Chemická továrna,“ uvedla pro Blesk Zdraví bylinkářka Hana Parmová.

Kdy detoxikovat

Hlubší očistu těla bychom měli dělat pravidelně, nejlépe při změně ročního období. "Po každé změně nějakou dobu panuje chaos. Právě detoxikací pak znovu nastavíme pořádek a harmonii. Očistíme a odkyselíme tělo, což nám přinese více energie a chuti do života, zregenerujeme se, ozdravíme, a to se může projevit i zhubnutím,“ slibuje Hana Parmová.

Jak vyčistit organismus

Nejlépe tak, že mu dodáme směs minerálů (vápník, hořčík, sodík, draslík), vitaminy a stopové prvky. Ty buď koupíme v lékárně v tabletách, nebo si upravíme jídelníček. Během detoxikace je tělo podrobeno určité zátěži, takže vás může bolet hlava, můžete být unavení nebo i nervózní.

"To je způsobeno tím, že se uvolňují toxiny, které je potřeba vypláchnout ven. Pomůže nám čistá vlažná voda, bylinkové čaje, vývar ze zeleniny, voda se lžící jablečného octa oslazená medem,“ radí bylinkářka.

Deset tipů pro efektivní detoxikaci

1. Zvyšte příjem vody: Voda je základním prvkem úspěšné detoxikace. Pijte dostatek vody každý den, abyste podpořili odplavení toxinů a udrželi optimální funkci orgánů, jako jsou ledviny a játra.

2. Konzumujte potraviny bohaté na antioxidanty: Jezte potraviny bohaté na antioxidanty, jako jsou ovoce, zelenina, ořechy a semena. Tyto látky pomáhají neutralizovat volné radikály, které mohou způsobovat poškození buněk.

3. Pijte zelený čaj: Zelený čaj obsahuje polyfenoly, které mají detoxikační vlastnosti a podporují metabolismus. Přidání zeleného čaje do vaší každodenní rutiny může poskytnout povzbuzení pro váš organismus.

4. Omezte konzumaci škodlivých látek: Zní to jednoduše, ale snížení příjmu škodlivých látek, jako jsou alkohol, kofein, rafinovaný cukr a potraviny s vysokým obsahem tuku, může výrazně přispět k lepší detoxikaci.

5. Zařaďte do jídelníčku prospěšné bylinky: Některé byliny jsou známé svými detoxikačními účinky. Například, kopřiva a šípek podporují čištění krve, zatímco mátový čaj může pomoci uklidnit trávicí systém.

6. Pravidelně se hýbejte: Fyzická aktivita podporuje cirkulaci krve a lymfy, což může zlepšit odplavování toxinů. Pravidelný pohyb, ať už je to cvičení nebo jen procházky, mohou být klíčovým prvkem pro správnou detoxikaci těla.

7. Zkuste lymfatickou masáž: Masáže zaměřené na lymfatický systém mohou pomoci urychlit odplavování odpadních látek.

8. Dopřejte si saunu a horké koupele: Prostřednictvím potu může tělo eliminovat toxiny. Saunování nebo teplé koupele mohou podpořit proces detoxikace pokožkou.

9. Relaxujte: Stres může negativně ovlivňovat celkové zdraví. Pravidelná meditace a relaxační techniky mohou snížit hladinu stresu a podporovat psychickou pohodu.

10. Krok po kroku: Detoxikace není o extrémních opatřeních. Postupujte postupně a dávejte pozor na své tělo. Příliš rychlá změna může způsobit nepříjemné reakce.