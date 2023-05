10 kultovních love songů, kterými dnes navodíte atmosféru lásky

Láska je mocná čarodějka a bývá inspirací umělcům napříč odvětvími. Právě o lásce je napsána řada slavných hitů, z nichž mnohé mají často spojitost se slavnými romantickými filmy. Tak schválně, při které romantické baladě vám měknou kolena, šimrají vás motýlci v břiše a vše se halí do růžového oparu?

Whitney Houston – I Will Always Love You Velké filmové hity s sebou často přinášejí i velké hudební melodie, tak tomu alespoň bylo v 90. letech. V roce 1992 ženy zatlačovaly slzy u snímku Osobní strážce, kde po boku Kevina Costnera zazářila zpěvačka Whitney Houston, která má na svědomí i hudbu a zejména neuvěřitelné procítěný projev v úvodním songu I will Always Love You. Málokdo ale ví, že za tímto hitem stojí původně country zpěvačka Dolly Parton, jež ho proslavila už v 70. letech!

Celine Dion – My Heart Will Go On Další filmovou pecku, která dokonce získala Oscara, si zazpívala kanadská zpěvačka Celine Dion. Hit My Heart Will Go On má většina z nás neodmyslitelně spjatý s oscarovým snímkem Titanic i s osudovou láskou Jacka a Rose.

Bee Gees – How Deep Is Your Love Za jedním z největších milostných hitů všech dob stojí kapela Bee Gees, štědré tantiémy si ale neužívá. V roce 1983 totiž muzikanty obvinil skladatel Ronald Selle, že melodii ukradli z jeho písně Let It End, Bee Gees případ u soudu prohráli a z peněz se může radovat Selle. Hit se dočkal řady coververzí, nejznámější je ale asi ta z roku 1996 v podání britského boybandu Take That.

Patrick Swayze – She’s Like the Wind Když přijde řeč na filmový trhák Hříšný tanec, zapálené milovnice kultovního snímku si jistě vybaví závěrečný tanec a hitovku The Time of My Life. Skutečně romanťárna z tohoto filmu je ale slaďák She’s Like the Wind, a to mimo jiné proto, že ji napsal i nazpíval sám idol Patrick Swayze!

Queen – Love Of My Life Ačkoli byl frontman kapely Queen Freddie Mercury gay, jeho životní láskou se překvapivě stala žena. Svůj první vztah totiž zpěvák prožil s Mary Austin, s níž byl dlouhých šest let. Ačkoli se kvůli jeho homosexuální orientaci nakonec rozešli, zůstali blízkými příteli až do Mercuryho skonu v roce 1991 a Mary je dokonce jedinou osobou, která ví, kde je pohřbeno jeho tělo. O tom, jak silná byla jejich láska, svědčí právě song Love OF My Life.

Nazareth – Love Hurts Když se řekne pravá milostná rocková balada, mnozí jistě zavzpomínají na dobu svých tanečních, kdy po parketě ploužili za tónů skladby Love Hurts od skotské kapely Nazareth, která zazněla i v minisérii Scarlett. Jak už to tak u velkých hitů bývá, ani tady se nejedná o originál, píseň totiž původně vydala už v roce 1960 skupina The Everly Brothers.

Berlin – Take My Breath Away Kdo se v roce 1986 nezamiloval ve filmu Top Gun do Toma Cruise, jako by nebyl. Pomáhala tomu tehdy i ústřední píseň snímku Také My Breath Away v podání kapely Berlin. Tento hit má i českou verzi s názvem Ještě se mi směj, jíž nazpívala Petra Janů.

Bruno Mars – Just The Way You Are Právě tato píseň proslavila v roce 2010 geniálního hitmakera Bruna Marse a není divu. Láskyplná slova vyznávající obdiv a úctu jeho lásce by si od muže asi aspoň jednou přála slyšet snad každá žena!

Roxette – It Must Have Been Love Co na tom, že píseň It Must Have Been Love měla být původně vánoční? Stačilo odstranit pár narážek na Vánoce a rázem tu byl nesmrtelný milostný hit. Stal se tak populárním, že švédské duo Roxette dokonce samo natočilo španělskou verzi.