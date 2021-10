10 mýtů o menopauze, kterým byste už konečně měla přestat věřit

Menopauza nebyla dlouhou dobu předmětem vědeckých výzkumů, což se naštěstí mění a vědci získávají přesnější představu, co se s ženským tělem během tohoto náročného období děje. Během „období temna“ ale ženy neměly žádné odborné informace, které by jim pomohly se s vedlejšími účinky hormonálních změn vypořádat. Není tedy divu, že rozhovory o menopauze začaly být plné mýtů, které se předávaly z jedné generace žen na druhou. Ženy, které uvěří mýtům, pak mohou mít pocit, že je s nimi něco špatně, když jejich menopauza probíhá jinak. Kvůli dřívějšímu nedostatku komplexních studií a výzkumu menopauzy se některé mýty natolik rozšířily, že jim věří i někteří zdravotníci. Takže co je a co není pravda?

1. Trvá jen rok či dva

Standardní útěcha, která se mezi ženami šíří – menopauza trvá jen rok či dva a pak je klid. Nechceme být nositelem špatných zpráv, ale není to tak úplně pravda. Podle výzkumu společnosti Health and Her může perimenopauza, fáze před menopauzou, trvat v průměru 5 let (nejčastěji probíhá u žen mezi 46 a 51 lety) a menopauza (což je stav, kdy od poslední menstruace uplynulo 12 po sobě jdoucích měsíců) může trvat v průměru další čtyři roky. U některých žen však může přechod do období po menopauze trvat i 10 let. Příznaky se mohou objevovat a zase mizet, může jít o návaly horka, bolesti kloubů či migrény. Ženy kolem menopauzy tak může čekat poměrně dlouhé a nepříjemné období.