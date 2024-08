Kam na nudapláž a jak se na ní chovat: 10 tipů na nudapláže napříč Českem

Pozor ale na to, že ne všichni jsou k nudistům ohleduplní a rozumí jejich úmyslům a přesvědčení. Pokud byste své tělo chtěli nechat světu na obdiv např. na Maltě, Filipínách, Srí Lance, Malajsii, v Egyptě, Polsku nebo Irsku, můžete dostat tučnou pokutu. Po celém světě jsou státy, kde je nudismus přímo trestný a není nijak tolerován. Než se tedy svléknete v zahraničí, ověřte si, zda je to povoleno

Důvodů, proč nudisté milují koupání na ostro, je hned několik. Pro někoho je to jediná chvíle, kdy se cítí být svobodný a sám sebou. Bez plavek, jenom tak, jak ho stvořil Bůh, je konečně součástí přírody a nijak se nad ni nepovyšuje. Takto smýšlejícím lidem se říká naturisti. Jiní díky nudismu hledají cestu do svého nitra a učí se milovat sami sebe přesně tak, jak vypadají a jací jsou. Jde o jakési nastavení pozitivního vnímání vůči svému tělu.

Může se stát, že se při pohledu na nahotu druhých vzrušíte. A především u pánů je to viditelný problém. Pro tento případ použijte výše zmíněný ručník nebo se jděte zchladit do vody.

Kde: Boleslavská 37, Lhota, 277 14 Vstupné: 120 Kč/den, děti od 6 let 50 Kč, po 16. hodině snížené vstupné Parkoviště: ano, přímo u jezera Více informací: https://www.jezero-lhota.cz/

Celkově je přehrada plná atrakcí a zábavy. Rodiny s dětmi si zde přijdou na své. Je zde hřiště, skluzavky, trampolína i hlídací dětský koutek. Zapůjčit si můžete paddleboardy a šlapadla se skluzavkou. Děti a špatní plavci ocení pozvolný vstup do přehrady.

Na východní straně jezera najdete pláž, která je určená pouze pro naturisty. Z obou stran je oddělená živým plotem a stromy. Díky tomu by nemělo dojít k tomu, že se zde stanete terčem zvědavců. Je zde dostatek míst pro slunění, ale také části, kde budete celý den ve stínu. Sociální zařízení a restauraci najdete v okrajové části pláže. Restaurace je společná jak pro naturisty, tak pro běžné návštěvníky. Nezapomeňte se proto před její návštěvou obléknout, abyste nevzbudili zbytečný rozruch.

Pokud máte rádi adrenalin, vyzkoušejte zde nudiaquazorbing. Je to zřejmě jediné místo v ČR, kde je to možné.

Nudapláž, které místní neřeknou jinak než Opaťák , je v blízkosti vlakové stanice Opatovice na Labem – Pohřebačka. Jedná se o klidnější pláž a vlastně celou vodní nádrž. Lidé sem chodí relaxovat, chytat ryby nebo se plavit na loďce či surfu. Vstup do vody je zde prudší , kompenzuje to ale krásně čistá voda. Naturisté se zde také mohou ubytovat v kempu a občerstvit přímo v naturistické restauraci.

Přibližně 8 km na sever od Žďáru nad Sázavou najdete rybník Velké Dářko. Je tady několik kempů, ale také přírodní a krásná nudistická pláž. Protože je od parkoviště vzdálená asi 2 km , nenajdete zde moc kolemjdoucích, auta či atrakce. Co tady ale jistě najdete, je klid a soukromí. Kdo má rád písek, bude trávit čas na pískové části. Kdo miluje trávu, najdete si travnaté plochy. Vstup do jezera je pozvolný . Na pláž se vejde asi 200 lidí. Kvůli vyšší nadmořské výšce je tady ale chladnější vzduch, a tím pádem také voda.

Každý rok zde Českomoravská federace naturistů pořádá několik akcí. V červnu je to např. tradiční akce Věstonická Venuše, jejíž součástí je nudaběh, turnaj v badmintonu, závod v plavání a další soutěže pro dospělé.

Jižní Morava, Pálava, víno, slunce a pohoda. To jsou snad největší lákadla tohoto kempu a vodní nádrže. Naturisté si zde najdou svoji vlastní pláž v blízkosti Malé laguny. Pláž je oddělená od Novomlýnské nádrže právě Malou lagunou a z okolních stran jsou stromy. O své soukromí se bát nemusíte. K občerstvení a na toaletu si budete muset dojít kousek pěšky, bohužel oblečení.

Kde : Pasohlávky 114 E, Pasohlávky, 691 22 Vstupné : 100 Kč/den, děti od 5 let 50 Kč Parkoviště : ano, před vstupem do areálu Více informací : https://www.kemp-merkur.cz/

Kde : Na Vyhlídce 56/10, Hamrníky, Mariánské Lázně, 353 01 Vstupné : 90 Kč/den, děti od 3 let 45 Kč Parkoviště : ano, v blízkosti Více informací : http://www.badlido.com/

10. Vodní nádrž Letovice

Kde: Křetín, Křetín 100, 679 62

Vstupné: neuvádí se

Parkoviště: ano, vzdálené

Více informací: https://www.mks-letovice.cz/

Místní obyvatelé nádrži říkají Křetínka, protože leží na stejnojmenné řece. Do provozu byla uvedena v roce 1978 a slouží k vyrovnávání hladiny řeky Svitavy. Je to ale také místo, kde se můžete vykoupat, odpočinout si, zajít na ryby nebo se plavit na loďce či potápět do hloubky až 27 metrů.

Na levém břehu nádrže najdete soukromou naturistickou pláž. Pokud dodržíte všechna pravidla, která jsou při vstupu uvedená, můžete na tuto pláž zajít také. Jedním z pravidel je např. vstup pro muže pouze ve smíšeném páru. V blízkosti je suchá toaleta, občerstvení zde nenajdete. Přibalte si proto vlastní svačinu a pití. Vše po sobě samozřejmě ukliďte, ať neporušíte místní řád.

K pláži se autem můžete přiblížit přes Meziříčko. Hned na začátku obce, při cestě od silnice č. 43, vede úzká asfaltová cesta mezi poli. Po 1,5 km odbočte doleva dolů k restauraci Svitavice. Tady zaparkujete a pěšky dojdete podle směrovek k pláži.