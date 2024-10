Halloween je na spadnutí, a proto je nejvyšší čas začít se pořádně bát. Nemusíte chodit na žádné hrůzostrašné párty, kostýmované diskotéky nebo jiné halloweenské akce pro dospělé. Nachystejte si popcorn, kupte si dobré pití a pusťte si doma v televizi správný horor. Víte, které horory opravdu stojí za to? Máme pro vás 10 tipů na ty nejlepší hororové movies od klasických hororů, před krváky až po duchařiny.

O posledním říjnovém dnu se v mnoha koutech světa slaví Halloween. Jeho tradice sahá hluboko do minulosti, kdy staří Keltové věřili, že se v noci z 31. října na 1. listopadu stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Aby zahnali zlé duchy, oblékali se do kostýmů a nejrůznějších masek.

Víte, jak vzniklo slovo horor? Název filmového, ale i knižního žánru má původ v latinském slově horror – ve volném překladu znamená něco jako děs, hrůza nebo strach. A to jsou přesně pocity, které ve vás mají tato hororová díla vyvolat.

Dnes je význam Halloweenu spíše komerční záležitostí. Děti chodí na koledu, vyřezávají se dýňové lucerničky a strašidýlka, konají se strašidelné párty a další halloweenské akce pro děti i dospělé. Co ale s Halloweenem zůstalo spjato od počátků jeho slavení, je tajemno, duchovno a strašidelno. Jednou z možností, jak si symbolicky užít tento svátek, je zhlédnutí hororových filmů.

Co si pustit za horor?

Záleží jen na vás, jakému druhu hororů dáváte přednost. Jsou to spíše klasická kultovní díla? Nebo by to měl být horor, kde vystupují skryté a tajemné síly ďáblů a satanů? Možná vás nejvíce vyděsí pohled na smyslů zbaveného zabijáka, kolem kterého stříká krev. V naší nabídce 10 nejlepších hororů najdete zastoupené všechny.

1. Halloween

Původní název: Halloween

Původ/premiéra: USA/1978

Délka: 91 minut

Ikonický a klasický hororový příběh vypráví o šestiletém Michaelovi Myersovi, který o jedné halloweenské noci zabil svoji starší sestru. Po 15 letech v psychiatrických ústavech se mu podaří uprchnout. Opět se slaví Halloween a Michael se rozhodne znovu vraždit. John Carpenter, režisér a scénárista, napsal k filmu jednoduchou, ale děsivou klavírní hudbu. Ta se stala jednou z nejznámějších hororových písní ve filmové historii.

Film byl natolik úspěšný, že se dočkal také svého pokračování a několika remaků. Tyto nedosáhly takové popularity jako původní ztvárnění, ale jistě si mezi nimi najdete své oblíbené verze.

2. Vymítač Ďábla

Původní název: The Exorcist

Původ/premiéra: USA/1973

Délka: 122 minut

Jestliže fandíte hororům, kde hlavní roli ztvárňují malé děti, trefíte se s tímto filmem do černého. Příběh vypráví o mladé dívce Regan MacNeil, která začne vykazovat bizarní a děsivé chování, jež lékaři nedokážou vysvětlit. Její matka se nakonec obrátí na katolické kněží, protože už netuší, jak jinak má dceři pomoct. Otec Merrin a mladší kněz Karras se na Regan pokusí provést exorcismus, aby z jejího těla vyhnali démona, který se do ní vtělil. Jak celý pokus dopadne a co bude s Regan, uvidíte v závěrečné scéně.

3. Noční můra v Elm Street

Původní název: A Nightmare on Elm Street

Původ/premiéra: USA/1984

Délka: 87 minut

Hlavní hrdinka Nancy prožila smrt svých přátel. Psychicky je na tom špatně a mívá špatné sny. Její matka si myslí, že se zbláznila a vytváří si vlastní fiktivní postavu, která je zabila. V průběhu filmu však vyjde najevo, že nejde o žádný přelud nebo výmysl, nýbrž o Freddyho Kruegra, který na Nancy ve snech útočí a ohrožuje ji na životě. Kruegr v minulosti zabil 20 dětí a nyní k nim chce přidat Nancy.

4. Poltergeist

Původní název: Poltergeist

Původ/premiéra: USA/1982

Délka: 114 minut

Film vypráví o rodině Freelingových žijící na předměstí v Kalifornii. Jejich dům začne být pronásledován poltergeistem (duchem nebo entitou způsobující fyzické fenomény) a brzy se změní ve strašidelný zámek, kde nikdo není v bezpečí. Jak nakonec všechno dopadne? Bude se muset rodina z domu odstěhovat, nebo se jim podaří vyhnat všechny přízraky pryč? Fascinující film, na němž se podílel také slavný Steven Spielberg.

5. Texaský masakr motorovou pilou

Původní název: The Texas Chainsaw Massacre

Původ/premiéra: USA/2003

Délka: 98 minut

Téměř celý děj hororu se odehrává na farmě Thomase Hewitta, který má na svědomí 33 brutálních vražd motorovou pilou. V blízkosti farmy se objeví parta pěti studentů, jedoucích na výlet do Mexika. Po cestě narazí na zkrvavenou dívku a chtějí jí pomoct. Nevědomky se ale dostávají k domu Hewitta. Ten na studenty brzy zaútočí a chce je zabít, aby si z nich mohl vzít jejich obličej. Zachrání se někdo, nebo naopak má každý v hororu svůj vyměřený čas?

6. SAW: Hra o přežití

Původní název: Saw

Původ/premiéra: USA/2004

Délka: 99 minut

Příběh vypráví o dvou mužích, Adamovi a Lawrencovi, kteří se probudí připoutaní v opuštěné špinavé koupelně. Mezi nimi leží mrtvola s pistolí a prostřelenou hlavou. Oba muži brzy zjistí, že se stali oběťmi vraha, který si říká Skládačkový vrah. Ten je nutí hrát smrtící hru o přežití. Živý však může odejít pouze jeden z nich. Jak tato krvavá hra plná zvratů dopadne?

7. V zajetí démonů

Původní název: The Conjuring

Původ/premiéra: USA/2013

Délka: 112 minut

Rodina Perronových se přestěhuje do nového domu na Rhode Islandu. Brzy se v něm začnou dít paranormální události. Z počátku si rodina nechce připustit problém. Když se ale nevysvětlitelné jevy vystupňují a jedna z dcer se svěří, že ve snech potkává děsivého démona, je čas hledat pomoc. Na statek proto přijíždí manželská dvojice, která se zabývá paranormálními jevy a musí se pokusit vyřešit nejtěžší případ své kariéry.

8. V moci ďábla

Původní název: The Exorcism of Emily Rose

Původ/premiéra: USA/2005

Délka: 113 minut

Horor má nespočet děsivých a lekacích scén. Je v něm ale také mnoho psychologických prvků. Hlavní hrdinka Emily Rose studuje vysokou školu. Klidná a inteligentní dívka se však brzy zásadně změní. Důvodem jsou démoni, kteří Emily začnou znepříjemňovat život. Sama proto vyhledá pomoc faráře, který se je z ní pokusí vyhnat. Dívka však při vymítání ďábla zemře a farář skončí před soudem. V poslední části filmu můžete sledovat také samotný soudní proces. Tento psychologický horor byl inspirován skutečnou událostí.

9. REC

Původní název: Rec

Původ/premiéra: Španělsko/2007

Délka: 78 minut

Příběh sleduje TV reportérku Angelu a jejího kameramana, kteří natáčejí reportáž o hasičích. Při jednom nočním výjezdu se dostanou do bytového domu, kde mělo dojít k nějakému konfliktu. Brzy ale vyjde najevo, že se v něm šíří podivná nákaza proměňující obyvatele ve vraždící zombie. Úřady okamžitě dům zapečetí a obyvatelé, spolu s reportérským týmem, zůstávají uvězněni uvnitř. Angela a její kameraman natáčejí, co se v budově odehrává, a snaží se zjistit příčinu děsivých událostí. Film má autentický dokumentární styl a k vytváření napětí a strachu využívá atmosféru uzavřeného prostoru a kamerových záběrů.

10. Sinister

Původní název: Sinister

Původ/premiéra: USA, VB/2012

Délka: 110 minut

Ellison, autor kriminálních knih, se s rodinou přestěhuje do nového domu, aby načerpal inspiraci pro svou plánovanou knihu. Brzy objeví na půdě krabici starých filmových záznamů s označením Home Movies. Když si záznamy pustí, objeví, že obsahují brutální vraždy různých rodin, které byly natočeny neznámým kameramanem. Pátráním Ellison zjišťuje, že jsou všechny vraždy spojeny s tajemným démonem jménem Bughuul, který podle starobylých legend využívá tyto záznamy k ovládání a zkorumpování dětí. Jak se Ellison stále více noří do vyšetřování, začíná si uvědomovat, že ohrožuje svou rodinu a brzy se může stát, že nikdo z nich nezůstane na živu.