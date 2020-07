10 nejlepších způsobů, jak zhubnout, když je vám přes čtyřicet

S přibývajícím věkem se zpomaluje metabolismus, což výrazně ztěžuje šance na zhubnutí. Pokud ale dáte na rady odborníků, dokážete shodit nadbytečnou váhu jednou pro vždy.

Když jste na vrcholu života Když oslavíte 40. narozeniny, máte hned několik důvodů k oslavě – jste na vrcholu kariéry i sexuálního života, což by se mělo pozitivně odrážet i na vašem sebevědomí. Ale tyto narozeniny jsou i určitým mezníkem, některé věci budou od teď těžší. Na prvním místě tohoto seznamu bude hubnutí. Zatímco přibrat pár kilo bude čím dál jednodušší, shodit je naopak čím dál obtížnější. Neznamená to sice, že nemůžete být ve skvělé formě, bude to ale chtít víc práce, aby se vám to podařilo. Známe 7 výmluv, které vám brání v hubnutí. A víme, jak s nimi zatočit Nedostatek času ke cvičení i chybějící pomůcky. Výmluv, které brání…

Na vině jsou hormony Jedním z důvodů, proč je po čtyřicítce hubnutí obtížnější, je skutečnost, že se váš metabolismus každý rok zpomaluje a to ztěžuje spalování kalorií. Tělo má také tendenci ztrácet svalovou hmotu, což opět ovlivňuje spalování kalorií – svaly dokáží spalovat rychleji než tuk.



A bude hůř. Klesající hladina estrogenu, která začíná klesávat během perimenopauzy a během menopauzy se její pokles ještě zrychluje, může způsobit senzitivitu na inzulín. To ztěžuje tělu kontrolu nad množstvím cukru v krvi. „Pokud vaše hladina cukru v krvi neustále stoupá a padá, může to zvýšit touhu po nezdravých potravinách. Přitom u některých žen může perimenopauza začít už kolem 40. roku věku," vysvětluje Caroline Cederquistová, která se věnuje bariatrii neboli chirurgické léčbě obezity. Jak jsme řekli, hubnutí po 40 je obtížné, není ale nemožné. Můžete to zvládnout. Zde je 10 rad, jak překonat zpomalující se metabolismus a vypořádat se s nadváhou jednou pro vždy.

Vytvořte si seznam důvodů, proč chcete zhubnout Čtyřicátníci jsou v hubnutí úspěšnější než mladší lidé, pokud pro to mají jasný důvod. Možná už máte dost toho, jak se vaše váha rok od roku zvyšuje, možná vám doktor sdělil, jak konkrétně obezita ohrožuje vaše zdraví. „Mentální rozhodnutí usnadní cestu k jakémukoliv cíli, pomůže, když zakolísáte. Pokud o něčem nejste skutečně přesvědčení, nedělejte to," radí psycholožka Pamela Peeková.

Zkontrolujte svůj talíř Zhodnocení stravy je dobrým prvním krokem ke štíhlejšímu já. „Základem by mělo být omezení rafinovaných sacharidů a zpracovaných potravin. To pomůže v boji proti inzulínové rezistenci související s věkem a podpoří stabilní hladinu cukru v krvi," vysvětluje doktorka Cederquistová. Místo sacharidů se zaměřte na bílkoviny, které pomohou omezit pocit hladu a zajistí delší pocit sytosti. Také napomáhají odvrátit ztrátu svalů související s věkem.

Víte, jak by měla vaše ideální porce vypadat? Polovinu jedné porce (oběd, večeře) by měla tvořit zelenina. Má vysoký obsah vlákniny a vody, takže vás zasytí, aniž byste snědli příliš mnoho kalorií. Zelenina navíc obsahuje dostatek antioxidantů, minerálů a vitaminů, takže snižuje riziko onemocnění. Každé jídlo by také mělo obsahovat bílkoviny. Velmi zhruba lze říct, že porce bílkovin by měla být velikosti vaší dlaně. Vynikajícím zdrojem libových bílkovin je řecký jogurt, vejce, kuře a ryby. Mezi rostlinné zdroje bílkovin patří luštěniny, quinoa, edamame či například konopná semínka. Všichni víme, že vyloučení sacharidů ze stravy není dlouhodobě udržitelné, a tak by na talíři měly být i sacharidy, ale v té nejzdravější formě. Vyzkoušejte celozrnné obilí, fazole, čerstvé ovoce a škrobovou zeleninu jako sladké brambory. Zdravé tuky, jako je extra panenský olivový olej, avokádo, ořechy, semena a mastné ryby, jsou nezbytné pro silné srdce, ostrou mysl a pevnou pleť. Jsou však hodně kalorické, a tak si hlídejte rozumné množství. To je na porci asi 1/2 lžičky olivového oleje, čtvrt avokáda nebo 2 polévkové lžíce ořechů nebo semen.

Hlídejte si velikost porcí „Nezáleží na tom, jestli všechno, co jíte, je zdravé. I grilované kuře, hnědá rýže a brokolice mohou škodit, když toho bude moc. Pokud nebudete snižovat velikost svých porcí, nebudete hubnout. Množství kalorií pro každého člověka je jiné, ale žena, která se snaží shodit, by měla zhruba přijmout 1500 až 1600 kalorií denně," doporučuje odborník na výživu Frances Largeman-Roth.

Zvažte přerušovaný půst Existují různé typy přerušovaného půstu. Studie prokázaly, že kromě hubnutí může přerušované hladovění příznivě ovlivňovat hladinu inzulinu v krvi a tím předcházet vzniku diabetu. Přitom nemusí jít o žádné dlouhodobé hladovění, ta nejmírnější verze pracuje se 14 hodinami půstu, po kterých následuje 10hodinové okno, v němž můžete jíst.

Jezte častěji, ale méně Zvýšená rezistence na inzulín může způsobit, že se budete cítit hladovější. Rozdělení denního příjmu potravy na tři středně velká jídla a jednu až dvě svačinky pomůže zajistit stabilní hladinu cukru v krvi, což pomůže bojovat s touhou po sladkostech.

Změňte přístup ke sladkostem Už nemůžete mlsat jako ve dvaceti, ale to neznamená, že si nemůžete občas něco dopřát. Než ale sníte něco nezdravého, zeptejte se sami sebe, zda je ta čokoládová sušenka opravdu to, co vás uspokojí. Pokud ano, dejte si ji a opravdu si vychutnejte každé sousto. Pokud ne, raději si dejte jablko. Rozhodně zapomeňte na bezhlavé mlsání u televize.

Sledujte svůj příjem alkoholu Alkohol je hrozbou pro štíhlou linii, proto je třeba si hlídat nejen jeho množství, ale také druh. „Zkuste se držet nízkokalorických alkoholických nápojů. Dopřejte si maximálně čtyři sklenky vína týdně a zároveň je nezapomeňte započítat do kalorického příjmu. Takže pokud si k večeři dáte skleničku, měli byste vynechat dezert," radí Largeman-Roth.

Cvičte Zhubnout jen změnou stravy už není po 40 možné, protože klesající hladina hormonů, jako jsou estrogen a testosteron, způsobí úbytek svalové hmoty, takže spalování kalorií je čím dál obtížnější. „Čtyři až pět tréninků týdně pomůže udržet se ve formě. Ženy se však mýlí, pokud se stále domnívají, že silové tréninky nejsou pro ně. Naopak – silový trénink pomáhá budovat svaly, které rychleji pálí přijaté kalorie," uvádí Cederquistová. Před tréninkem je však třeba se protáhnout a zahřát, jinak se zvyšuje riziko poranění. Pokud trpíte obezitou, poraďte se se svým lékařem. Jestli naopak nevíte, jak s cvičením začít, najměte si osobního trenéra, který na vás bude dohlížet a sestaví vám cvičební plán přímo na míru.

Cvičte ještě víc Kromě silového tréninku byste se měli věnovat ještě nějaké formě aerobní aktivity, a to alespoň 30 minut denně. Můžete tančit, jezdit na kole, běhat, ale vlastně stačí dostatečně rychlá procházka i třeba cestou do práce. Aerobní aktivita napomůže se spalováním přijatých kalorií, ale pomáhá udržet ve formě i kardiovaskulární systém. Máte pocit, že to je na vás moc, že to nemůžete stíhat? Každá aktivita se počítá, i kdybyste šla sportovat jen jednou týdně.