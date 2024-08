10 ranních návyků, díky nimž zhubnete bez stresu

Žádné prudké pohyby. Tímhle heslem se řídí spousta z nás v životě i hubnutí. Pokud patříte mezi ně, ale ráda byste se zbavili několika kilogramů, máme pro vás jednoduché fígly, které nebolí a přiblíží vás k vysněné váze. Začněte s nimi hned ráno.

1. Přispěte si

Tenhle tip je obzvlášť úžasný. Když budete déle spát, uděláte pro hubnutí víc, než kdybyste se stresovali, že musíte ráno ještě rychle jít běhat. Naopak nedostatek spánku může způsobit vyšší chuť k jídlu, protože vaše tělo produkuje jinou kombinaci hormonů, než když je dosyta odpočaté a vyspané. Podle odborníků lidé, kteří spí méně než pět hodin, přijmou následující den v průměru o 559 kalorií více než ti, kteří spali osm hodin.

2. Pijte hodně vody

Začněte ráno jednou nebo dvěma sklenicemi vody. Studie uvádějí, že půl litru vody průměrně zrychlí metabolismus až o 30 %. Další studie zjistila, že ženy s nadváhou, které zvýšily svůj příjem vody na více než jeden litr denně, ztratily během jednoho roku 2 kilogramy, aniž provedly jakékoli další změny ve své stravě nebo životním stylu. A co víc, pitná voda může u některých lidí snížit chuť k jídlu a zmenšit celkový příjem potravy. Začít ráno s vodou a zůstat dobře hydratovaná po celý den je skvělý způsob, jak podpořit hubnutí s minimální námahou.

3. Chvála vajíčkům

To, jestli a co snídáte, může ovlivnit průběh následujících hodin. Určuje, zda se budete cítit sytá až do oběda, nebo mezi tím zamíříte pro koláč do pekárny. Studie ukazují, že konzumace snídaně s vysokým obsahem bílkovin je spojena s menším přírůstkem tuku a s nižším denním kalorickým příjmem. Vyvážená snídaně je prostě první dietní krok. A co jíst? Milovnice vajec ocení omeletu se zeleninou (přidat do ní můžete i sýr nebo šunku), fanynky rostlinné stravy si můžou připravit ovesné vločky s ořechy a semínky. Za vyzkoušení stojí i tvarohová pomazánka s celozrnným pečivem a zeleninou.

4. Skočte na váhu

Názory na pravidelné vážení se často rozcházejí. Někteří odborníci říkají, že je lepší stát na váze maximálně jednou týdně, někteří dokonce jednou za měsíc. Nicméně jsou studie, které dokazují, že pravidelné ranní zvážení může zvyšovat motivaci ke zdravějšímu způsobu života a zlepšit sebekontrolu. Jedna studie například zjistila, že ti, kteří se denně váží, zhubli za šest měsíců o 6 kg více než ti, kteří se vážili méně často nebo vůbec. Jiná studie uvádí, že dospělí, kteří se denně vážili, zhubli v průměru o 4,4 kilogramu více během dvou let než ti, kteří se vážili jednou za měsíc. Ideální je vážit se hned po probuzení a před snídaní. Výjimka platí pro ty, které každodenní vážení stresuje.

5. Připravte si oběd dopředu

To, že si naplánujete oběd a připravíte si ho předem, je jednoduchý způsob, jak podpořit váš hubnoucí proces. Mnohé studie totiž naznačují, že plánování jídla bylo spojeno s lepší kvalitou stravy, větší rozmanitostí a také nižším rizikem obezity. Další studie zjistila, že pokud budete pravidelně (ideálně 5x týdně) v práci jíst jídlo, které jste uvařila doma, máte o 28 % nižší pravděpodobnost nadváhy, než pokud se spolehnete na restaurace.

6. Dávka slunce

Roztáhněte závěsy a dopřejte si po probuzení pár minut na balkoně. Kromě toho, že světlo může pomoct při hubnutí, díky sluníčku tělo produkuje vitamin D. V létě stačí vyjít ven, v zimě je potřeba ho doplňovat pomocí potravinových doplňků. Jedna studie zkoumala obézní ženy nebo ženy s nadváhou, které po dobu jednoho roku užívaly vitamin D nebo jen placebo. Ty, které dostávaly skutečně doplňky vitaminu D, zhubly v průměru o 3,2 kilogramu více než ty, které měly placebo tabletky.

7. Bez auta

Jezdit do práce autem je pohodlné, ale může se nepěkně podepsat na vaší postavě. Výzkumy ukazují, že chůze, jízda na kole nebo používání veřejné hromadné dopravy vedou ke snížení tělesné hmotnosti a nižšímu riziku přibírání. Podle jedné studie lidé, kteří dojížděli 4 roky do práce autem, přibrali více než ti, kteří ho nepoužívali.

8. Zapisujte si

Možná vám to připadá jako velká nuda, ale zkuste si vést potravinový deník nebo zapisujte jídlo i pití do aplikací. Zjistíte tak, jestli jíte moc, nebo málo, ale i to, jestli máte správný příjem bílkovin, tuků a sacharidů. Různé studie ukazují, že lidé, kteří pravidelně používali deníky k sebekontrole stravy a cvičení, zhubli více než ti, kteří si deník nevedli.

9. Když jím, tak jím

Oblíbený pojem posledních let – mindfulness, který se do češtiny překládá jako všímavost, se hodí i k ránu a snídani. Při jídle se nesnažte narychlo nastrkat špinavé prádlo do pračky, uklidit talíře a vypravit děti. Naopak. Věnujte se jen jídlu. Soustřeďte se na chutě, vůně, na pocity, které ve vás snídaně vyvolává. Zapojte všechny svoje smysly.

10. Jako kočka

Pokud se hned po ránu začnete věnovat nějaké fyzické aktivitě, může to urychlit vaše hubnutí. Nemusíte chodit běhat nebo zvedat činky. Stačí i pořádné protažení nebo pětiminutová jóga. Různé studie žen s nadváhou, které cvičily v různých denních dobách, zjistily, že ty, které cvičily dopoledne nebo odpoledne, nevykazovaly žádné rozdíly ve specifických chutích na jídlo. Ovšem cvičení hned ráno po probuzení bylo spojeno s vyšším pocitem sytosti. Když budete cvičit ráno, pomůže vám to udržet hladinu cukru v krvi stabilní po celý den, takže vás nebude honit mlsná.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 8/23"

Text: aš, mai