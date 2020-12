10 triků, jak před Vánocemi zrychlit metabolismus. Pomůže koření i káva

Malé svačiny během dne

Častější stravování může některým lidem pomoci zhubnout. Když jíte velká jídla a mezi nimi dlouho nic, váš metabolismus se může zpomalovat. Neplatí to ale pro každého, někomu vyhovuje naopak jíst méně často. Je zapotřebí to vyzkoušet a vnímat svoje tělo, jak reaguje. Obecně platí, že většině lidé vyhovuje, když si dopřejí mezi hlavními jídly malou svačinku po 3–4 hodinách. To udrží metabolismus v chodu, takže spálíte více kalorií během dne. Několik studií také naznačilo, že lidé, kteří pravidelně svačí, zkonzumují během dne méně jídla.