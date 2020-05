10 triků, jak zhubnout bez cvičení a diety. Pomáhá led, červená barva či máta!

Jezte z červených talířů

Překvapuje vás to? Vždyť červená barva dodává energii. Výzkumy ale ukazují, že lidé sní méně jídla z červených talířů než z bílých nebo modrých. Jde právě o to, že tato barva je spojena se zákazy a je signálem k zastavení, takže lidé instinktivně snědí méně. Odborníci prováděli experiment, při němž účastníci dostali sušenky na červeném, bílém a modrém talíři. Ti, kteří dostali červené talíře, snědli mnohem méně než ostatní účastníci. Fungovalo to ale pouze v případě, že na talířích byla nezdravá jídla.