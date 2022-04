10 věcí, které jste nevěděli o Býkovi. Tyto vlastnosti jsou pro něj typické

Při rozhodování si dávají načas a rádi pečlivě zvažují své možnosti, než se k něčemu zavážou. Je to proto, že jakmile si cokoliv vyberou, zůstanou tomu věrní a nezklamou. Možná někomu připadá, že jsou poněkud nerozhodní, ale ve skutečnosti si jen chtějí být skutečně jistí, že cokoliv, s čím souhlasí, je správné a stojí za to.

Z čeho býváte smutní? Co vám dovede vehnat slzy do očí? Smutek je…

Pokud v něčem Býci nevidí smysl, prostě to nedělají. A je jim jedno, co si ostatní myslí. Pokud mají – ať už v práci, nebo v osobním životě – nějaký konkrétní úkol, který je neláká nebo s nimi nerezonuje, opravdu s nimi nepohnete. Jakmile se ale konečně rozhodnou pro konkrétní věci či situace, může být pro ostatní velmi obtížné je ovlivnit.

I když rádi utrácejí, musejí mít zároveň pocit, že mají finanční jistotu. Hodně také přemýšlejí o tom, co vlastně skutečně stojí za jejich čas a peníze, takže dokážou bez pocitů viny zrušit to, o čem si myslí, že je zbytečná investice. Téměř vždy mají kontrolu nad svými úsporami i výdeji.

Nevzdávají se

Když Býky něco (nebo někdo) zajímá, neúnavně to pronásledují. Mohou být velmi fixovaní na určité situace a nenechají to být, dokud nedosáhnou toho, co si naplánovali a umanuli. To však může být někdy problém, pokud jde třeba o vztahy, protože jejich posedlost lidmi, o které mají zájem, může způsobit doslova odpor.