10 věcí, které jste nevěděli o Rakovi. Co vás o něm může překvapit?

Narodili jste se mezi 22. červnem a 22. červencem? Pak jste Raci a jste pod nadvládou Měsíce, který je spojen s emocemi. Díky tomu dobře rozpoznáte, co druzí prožívají, neberete vztahy na lehkou váhu a nejste povrchní. Ale také míváte pověst náladového člověka, která je způsobena tím, že se snažíte porozumět sami sobě. Co dalšího o sobě, Raci, nevíte?

Každý si k vám chodí pro radu Snadno se dokážete vžít do situace jiných lidí a intuitivně vycítíte, čím si konkrétní člověk prochází. Jsou to vaše uklidňující slova a přirozené mateřské instinkty, které lidi přivedou na jiné myšlenky. Vaši přátelé za vámi mohou kdykoli přijít, aby se vám svěřili se svými problémy a nejistotou, protože vědí, že jim budete trpělivě naslouchat a nikdy je neodsoudíte. Co hvězdy předpovídají pro celý rok 2022? Podívejte se ve videu na předpověď astroložky Martiny Boháčové:

Chcete být co nejblíže své rodině Rodina je pro vás důležitá a také jste nejspíš silně spojeni s místem, kde jste vyrostli, nebo s kulturou, v níž vás vychovali. Pravděpodobně rádi trávíte Vánoce a narozeniny se svými blízkými nebo jezdíte pravidelně na rodinné výlety a dovolené. Obvykle dobře vycházíte s rodiči a sourozenci, a pokud náhodou ne, jste obklopeni dobrými přáteli, které považujete za rodinu.

Býváte nostalgičtí Trávíte spoustu času přemítáním o minulosti a pravděpodobně máte dobrou paměť na konkrétní data nebo události, které se staly v dětství. Jste tak trochu „retro", protože vás přitahuje oblečení nebo dekorace z jiné epochy, a dost často míváte pocit, že by se vám v jiné době žilo lépe. Je nutné, abyste se přestali litovat a neustále řešit chyby, kterých jste se možná dopustili před deseti lety. Tady a teď, to by měla být vaše mantra.

Nesnášíte velkou společnost Jít o víkendu do přeplněného baru a vysedávat tam s cizími lidmi je vaše nejhorší noční můra. Mnohem raději máte samotu nebo dáváte přednost menším setkáním s lidmi, které už znáte a se kterými je vám dobře. Pokud máte chuť být doma a jen tak se povalovat, je velmi těžké změnit váš názor a někam vás vytáhnout ven.

Máte rádi hluboké rozhovory Když mluvíte s lidmi, rádi byste od nich slyšeli, jak se jim skutečně daří, nejen zbytečné a bezobsažné společenské fráze. Milujete smysluplné rozhovory, v nichž se můžete otevřít a sdílet své pocity. Díky diskusi o intenzivních emocích se cítíte více propojeni se svými protějšky.

Držíte v sobě dlouho zášť Jste velmi citlivý člověk a všechna odmítnutí berete až moc osobně. Ještě teď si vzpomenete na malou, ale kritickou poznámku, kterou někdo učinil před čtvrt rokem, protože je pro vás těžké zapomenout. Pořád přemýšlíte o tom, co jste udělali špatně. Zejména po rozchodu s milovanou osobou pro vás může být obtížné jít dál a odhodit zášť.

Konfrontace není vaše silná stránka Když vás někdo naštve nebo se vám něco nelíbí, nedáte to hned najevo. Než abyste se problému postavili čelem, raději ho ignorujete a doufáte, že nějak sám zmizí nebo že se na něj zapomene. Stává se vám, že byste dokonce rádi do konfliktu vstoupili a o věcech mluvili narovinu, protože jste se naštvali na přítele nebo člena rodiny, ale nechcete zranit jejich city, takže to v sobě dusíte. Zkuste někdy povolit ventil a upustit páru. Uleví se vám.

Jste trochu stydliví Při setkání s novými lidmi se jen pomalu otevíráte a dáváte si pozor na to, co říkáte. Vždy si dáte načas, než někoho dalšího přivítáte do svého života. Než se rozhodnete udělat nějaké další kroky, musíte si být jisti tím, jaký ten druhý skutečně je a jaké má záměry. Když s někým začnete chodit, může chvíli trvat, než si k němu vybudujete důvěru.

Vaření je jazyk vaší lásky Když jste ve stresu, dopřáváte si s oblibou své oblíbené jídlo. Pravděpodobně rádi zkoušíte recepty, které vám kdysi vařila vaše maminka nebo babička, když jste byli malí. Připomínají vám totiž domov. Vaření je pro vás způsob, jak se uklidnit a cítit se v pohodě bez ohledu na to, jak daleko jste od rodiny. Velmi rádi také pořádáte večeře pro své přátele.