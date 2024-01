10 věcí, které raději nesbírejte. Mohou přinést smůlu, přivolat kletbu nebo nemoc

Věci do sebe nasávají energii svého majitele, ať už je pozitivní, nebo negativní. Pokud si cokoli odnesete domů, riskujete, že se tyto energie přenesou na vás. Obzvlášť některé nalezené drobnosti vám mohou přinést smůlu, přivolat kletbu nebo dokonce nemoc.

KŘÍŽEK

Je to náboženský talisman, který má svého nositele chránit před temnými silami. Když si ho pověsíte na krk, můžete tak na sebe přebrat osud jeho původního majitele i se všemi těžkostmi. Když křížek spatříte na chodníku, raději se ho ani nedotýkejte. Pokud se už stane, odneste ho do nejbližšího kostela. V žádném případě si jej nenechávejte doma a nenoste ho jako šperk.

MINCE

Kovové mince do sebe natahují energii ze svého okolí. Ztracené mince v sobě ale nic pozitivního neukrývají. Pokud by tomu tak bylo, zůstaly by u svého majitele jako talisman. Zvažte proto velmi dobře, jestli vám těch pár korun stojí za to, abyste riskovala smůlu.

KLÍČ

Symbolizuje tajemství a často se také nosí na krku jako talisman. Pokud ale nepatří vám, tak vám bude k ničemu. Nejenže s ním nic neodemknete, ale může se na vás nalepit i neštěstí původního majitele. I do vašeho domu se může klíčem přenést energie z příbytku, z kterého pochází.

ŠPERKY

Také kovové šperky do sebe nasávají energii svého nositele. Zvedat byste neměla hlavně zásnubní a snubní prstýnek, který na zemi neleží náhodou. Zřejmě jej vlastnil někdo, kdo se vyrovnával se vztahovým problémem. A smůlu v lásce na sebe přenést určitě nechcete! Správně byste si neměla prstýnky někoho jiného ani zkoušet, i to může přinést neštěstí.

HODINKY

Představují čas, který běží a nezastaví se. Odpradávna také byly symbolem pomíjivosti a smrti, která dostihne všechny. Pověry říkají, že pokud si přivlastníte cizí hodinky, přebíráte na sebe i život jejich vlastníka a čas, který mu na světě zbývá. V podstatě tím riskujete i přenos jeho nemocí.

NÁRAMKY

Bavlněné náramky většinou nosíme jako šperk nebo si je darujeme jako symbol přátelství. Někdy se ale dávají na ruku proti uřknutí, a tak do sebe vstřebávají negativní emoce. Pokud si takový náramek dáte na ruku, přebíráte vše od jeho majitele.

ZRCÁTKO

Kosmetické zrcátko zapomenuté na veřejné toaletě také radši nechte ležet bez povšimnutí. Zrcadla bývají silné magické předměty, jež absorbují vše z lidí, kteří se do nich dívali. Cokoli špatného se jim v životě událo, se může snadno přenést na vás. Zrcátka si pořizujte vždy nová.

JEHLY

Jehly, špendlíky a další ostré předměty ze země také raději nesbírejte. Přes hroty se do nich z okolí dostává negativní energie. Nezapomeňte také na to, že jehly bývají používány v černé magii při různých rituálech, jako je voodoo.

HŘEBEN

Asi málokoho napadne používat cizí hřeben, a to kvůli hygieně. Když vás ale přece jen něčím zaujme, neměla byste na něj sahat i z toho důvodu, že se do něj ukládají myšlenky toho, kdo se s ním česal. Mohly by vás tak zničehonic přepadnout noční můry nebo vás napadat černé myšlenky

PANENKY

Může se zdát, že panenku, plyšáka nebo roztomilou figurku ztratilo dítě. Mohlo to tak být, ale také se stává, že ji tam někdo zahodí úmyslně. Panenky pohlcují negativní energii toho, komu patřily. Rizikové jsou obzvlášť takové, které najdete na křižovatkách a místech vzdálených od lidských obydlí. Těch se rozhodně nedotýkejte. Nemůžete vědět, jestli panenka není spojena s magickým rituálem.