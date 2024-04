10 VIP tanečníků StarDance 2024. Tančit bude Blažek, Hartl i Vondráčková

Letošní podzim se na ČT1 bude opět tančit. K pětici známých žen Martě Dancingerové, Janě Paulové, Martině Ptáčkové, Chili Ta a Lucii Vondráčkové se přidá pět slavných mužů. Pozvání do soutěže přijal herec Filip Blažek, spisovatel Patrik Hartl, herec Oskar Hes, paralympionik Jiří Ježek a hudebník Ondřej Ruml.

„Podpora fanoušků na sociálních sítích byla opravdu mimořádná a dokazuje, že StarDance je oblíbená u diváků všech věkových kategorií. I proto s nabídkou účasti v soutěži oslovujeme osobnosti bez věkových limitů. Hledáme ty, kteří vynikají ve svých oborech. V letošním finálním výběru se tedy objevily skvělé herečky, fenomenální sportovkyně a originální kuchařka. Pánská sestava je neméně atraktivní. Všichni z letošní pětice už ve svých kariérách dosáhli fantastických úspěchů. Palce budu držet úplně všem,“ říká kreativní producentka StarDance Lucie Kapounová.

Herec Filip Blažek je nezapomenutelný díky své roli ve filmové pohádce Nesmrtelná teta i postavě jednoho z vyšetřovatelů pražské mordparty ve třech řadách seriálu Případy 1. oddělení. „Rád se celý život hýbu a tanec je docela těžká disciplína. Hecnu se tedy a naučím se ho. Nabídku jsem dostal už dříve, měl jsem ale plno práce. Letos jsem v diáři neměl naplánovaná natáčení ani divadla, tak jsem na StarDance kývl.“

Spisovatel Patrik Hartl je jedním z nejčtenějších autorů současnosti. Věnuje se filmové i divadelní režii. „Už třicet let jsem se nehnul od notebooku a pocítil jsem intenzivní potřebu to letos v létě změnit. Potřeboval jsem si odpočinout od vymyšleného světa svých příběhů a něco sám zažít. Udělat třeba něco, co je možná i nesmyslné, ale z čeho budu mít radost. A v tu chvíli mi zavolali z České televize. Hned jsem věděl, že StarDance mě probudí k životu.“

Herec Oskar Hes na sebe upozornil v minisérii Rédl, dvoudílném televizním filmu Dukla 61 a nedávno také výkonem v dramatu Bratři. „StarDance mi připadá jako skvělá příležitost něco nového se naučit, dostat se za dva měsíce do formy, kterou jsem v poslední době ztratil. Aktivně se teď moc nehýbu. Bude to pro mě něco jako zábavný taneční tábor a moc se těším, až to celé začne. Tanec je mi velmi blízký.“

Sportovec Jiří Ježek je nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie. Doma má z her pod pěti kruhy celkem jedenáct medailí, z toho šest zlatých. „Ve StarDance chci překonat sám sebe, nikdy jsem pořádně netancoval. Soutěží prošlo spoustu mých kamarádů a všichni říkali, že je to nádherná zkušenost, hlavně díky skvělé partě, která se kolem toho pořadu utvoří. To chci zažít.“

Hudebník Ondřej Ruml je držitelem Zlaté desky za album s písněmi Ježka, Voskovce a Wericha a v Městských divadlech pražských exceluje v titulní roli muzikálu Lazarus. „V showbyznysu působím asi patnáct let a StarDance je jeden z nejlepších formátů televizní zábavy, který u nás máme. V soutěži budu muset překonat sám sebe. Těším se na to!“