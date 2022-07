10 vychytávek do kuchyně, které vám pomůžou zhubnout

Chcete zhubnout? Petr Havlíček na videu radí, jak na to:

Shodit přebytečná kila a štíhlou postavu si udržet není pro někoho vůbec jednoduché. V takové situaci se hodí každá dostupná pomoc. Kromě dobře zvolených potravin můžete v kuchyni využít i moderní přístroje a další vychytávky, které vám umožní kontrolovat co přesně jíte a kolik energie tak přijmete.

Při hubnutí je třeba hlídat si množství přijaté energie. Nemusíte počítat každou jednotlivou kalorii, ale je třeba si uvědomit, že právě při přípravě jídla často přidáváme kalorie navíc, například zbytečným množstvím použitého oleje při smažení či pečení. A právě s tím může pomoci olej ve spreji. Tryska zaručí rovnoměrné rozetření oleje po celé pánvi či pečicím papíře. Olej ve spreji je vhodný pro všechny povrchy, zaručuje jejich nepřilnavost. Hodí se ale i do studené kuchyně. Pokud se vám nechce kupovat olej ve spreji, dobře vám poslouží mašlovačka, kterou můžete olej na pánvi či plechu rozetřít.

Pokud máte rádi smažené pokrmy, ale přece jen se snažíte zhubnout, mohla by vás oslovit horkovzdušná fritéza. Je to přístroj, který umožňuje smažení jen s minimem oleje, například jednou polévkovou lžící místo několika decilitrů, které potřebuje klasická fritéza.

Snažíte se zhubnout, ale jde to pomalu, nebo vůbec ne? Možná toho sníte víc, než tušíte. Proto byste si měli pořídit kuchyňskou váhu. Počítání potravin se může zdát na první pohled jako pěkná otrava. Je ale důležité, protože vám pomůže hlídat si množství přijaté energie. Když potraviny zvážíte a množství zadáte do nějaké aplikace na počítání kalorií, hned budete vědět, jak na tom jste. Digitální váhy s přesností na gramy jsou pro takové vážení nejvhodnější. Potraviny navíc nebudete muset vážit věčně – po nějaké době už budete mít míry v oku a budete přesně vědět, kolik jídla si na talíř nandáváte.

Mobilní telefony toho umí opravdu hodně a velmi často nám usnadňují život. Tak proč je nevyužít i na naší cestě za vysněnou postavou? Základním krokem je nainstalování aplikací, které po zadání výšky, váhy, věku a pohybové aktivity spočítají, kolik energie byste měli přijmout. Mezi nejznámější aplikace patří Kalorické tabulky, Yazio, MyFitnessPal, Lose it! A Foodvisor.

Stává se vám, že nestihnete spotřebovat vše, co máte v lednici, a jídlo tak zbytečně skončí v koši? Nebo naopak nemáte čas pravidelně vařit, a když máte hlad, sníte vše, co vám přijde pod ruku? V obou případech je pro vás ideálním pomocníkem vakuovačka neboli svařovačka fólií. Dokáže potraviny uchovat tři- až pětkrát déle čerstvé, protože odsaje ze sáčku všechen vzduch, takže omezíte plýtvání. A pokud si zavakuujete již připravená jídla, v případě potřeby je ohřejete a zabráníte konzumaci prázdných kalorií.

Vakuování je nutné i při přípravě potravin způsobem sous-vide. Při přípravě dáte do sáčku suroviny včetně koření a bylinek a zavakuujete. Vaření poté probíhá při konstantní nízké teplotě (55 až 60 stupňů Celsia), jídlo zavařené v sáčku se vaří ve vodní lázni, pomalu a dlouho, šéfkuchaři některé pokrmy připravují i 72 hodin. V průběhu vaření se všechny přidané ingredience promísí a jídlo je tak dokonale ochucené. Navíc si jídlo zachová veškeré živiny a je měkké a šťavnaté. Tímto způsobem se upravují ryby, maso, zelenina, a dokonce i vajíčka.

Nejlépe pak uděláte, když si budete pečivo doma péct sami, jedině tak budete mít přehled, co obsahuje. A s tím vám pomůže právě domácí pekárna, do které jen nasypete potřebné suroviny a necháte přístroj, aby se postaral o zbytek. Domácí pekárnu využijete i k zadělávání těsta na různé varianty zdravějších koláčů a knedlíků.

Pokud patříte mezi milovníky pečiva a snažíte se zhubnout, pravděpodobně se tuto svou vášeň snažíte potlačit. Často se totiž říká, že právě pečivo je při hubnutí třeba vynechat. Není to ale úplně pravda – záleží samozřejmě na množství a také na kvalitě pečiva. Pokud si budete dopřávat například kváskový chléb nebo houstičky z žitné mouky – samozřejmě s mírou – svému zdraví i linii prospějete.

Odšťavňovač

Při hubnutí je důležitý dostatek ovoce a zeleniny, někteří odborníci doporučují, že až polovina přijaté energie by měla pocházet z ovoce a zeleniny. To je velká porce jídla, takže možná oceníte, když si část budete moci odšťavnit a vypít. Odšťavňování také tělu dodá tolik potřebné vitaminy a minerály. Ze šťáv si jich tělo totiž vezme až 4x více, protože když jíte ovoce či zeleninu v kuse, jejich vstřebávání brání nerozpustná vláknina. Kvůli odšťavňování na druhou stranu přijdete o nerozpustnou vlákninu a například o hořčík. Vláknina je ale zase důležitá pro střeva i pro pocit sytosti. Takže ani se šťávami se to nemá přehánět. Navíc ovoce má hodně cukru, proto si i u šťáv hlídejte kalorie a k jejich přípravě preferujte zeleninu a ovoce spíše použijte na dochucení.