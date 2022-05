10 zajímavostí o Blížencích, které vás překvapí. Co je pro ně typické?

Pokud jste se narodili mezi 22. květnem a 21. červnem, jste Blíženci. Vládne vám planeta Merkur, což je planeta komunikace. Není divu, že rádi o věcech mluvíte a vaše myšlenky i názory silně utvářejí to, kým opravdu jste. Zajímá vás svět kolem vás a životem běžíte rychle, protože se snažíte vstřebat co nejvíc. Někdy však máte pověst „dvou tváří“, kdy ve skutečnosti nikdo neví, co všechno se vám vlastně honí hlavou.