10 zajímavých věcí, které jste možná nevěděli o Střelci. Toto je pro ně typické

Jsou velmi upřímní a přesvědčiví

Střelci mají sklon říkat přesně to, co mají na jazyku i na mysli. Zároveň jsou velmi přesvědčiví, protože to, co říkají, říkají s nadšením, které přenášejí na své okolí. Rádi sdílí své znalosti a nápady s ostatními a ti je oceňují. Musí si však dávat pozor, aby své názory druhým nevnucovali. Někdy by ale měli zpomalit a udělat krok zpět, než vyhrknou první věc, co mají na jazyku.