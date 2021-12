10 zajímavých věcí, které jste nevěděli o Kozorohovi. Toto je pro něj typické

Lidé narození ve znamení Kozoroha mají ryzí charakter a jsou loajální až do hloubi svého srdce. Kozorohové jsou také vždy laskaví a štědří. Kromě toho bývají elegantní, okouzlující a soucitní. Pokud nějaké slovo může Kozoroha skutečně popsat, pak je to upřímnost.

Jedinci narození ve znamení Kozoroha věří v jednoduchý život bez postranních myšlenek. Jdou tvrdě a přímo za svými cíli. I proto jsou velmi čitelní. Jsou to také lidé, kteří dobře znají své silné a slabé stránky.

Jsou odhodlaní

Lidé narození ve znamení Kozoroha jsou cílevědomí a nenechají se unést fantazií. Velmi nekompromisně směřují k tomu, co v životě chtějí. Když se do něčeho pustí, půjdou za tím a dostanou to jakýmkoli způsobem.