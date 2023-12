11 důkazů vašeho minulého života: Čím jste byla a jak to poznat?

Proč je reinkarnace dobrá?

Věříte na minulé životy? Jistě, jednoznačný důkaz pro existenci minulých životů neexistuje a asi nikdy existovat nebude. Je to jen otázka víry – někdo na reinkarnaci věří, někdo ne. Mnoha lidem myšlenka nesmrtelné duše pomáhá vyrovnat se se smrtí, po zániku jednoho těla duše putuje do dalšího, a smrt tak není definitivní. V západním světě myšlenka reinkarnace není až tak rozšířená, naopak je ústředním bodem východního hinduismu i buddhismu. Pokud přemýšlíte, zda už jste někdy v minulosti žila, tady je 11 skutečností, které podle esoteriky poukazují na to, že už jste opravdu na této planetě někdy existovala.

1. Vracejí se vám pořád stejné sny

Zdá se vám pořád dokola určitý sen, přitom postavy a prostředí v něm jste nikdy v bdělém stavu neviděla? Sníte třeba pořád dokola o středověké vesnici a prožíváte něco s lidmi, které neznáte? Nebo je to místo středověké vesnice starověký Egypt? Nebo první republika? Možná je to vlivem nějakého silného filmu nebo knihy, možná se ale během spánku dostává ke slovu vaše podvědomí, které je napojené na minulé životy.