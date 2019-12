11 nejlepších filmů s vánoční atmosférou!

Které filmy si užít tento rok na Vánoce? Nalaďte se na vánoční atmosféru! Pusťte si některý z těchto skvostů jako kulisu k příjemné vánoční činnosti, jako je zdobení stromečku nebo popíjení vaječného koňaku při setkání s přáteli!

Láska nebeská

Jedna z nejkrásnějších vánočních romantických komedií! Deset milostných příběhů plných jemného humoru a nesentimentální romantiky vás prostě musí chytit za srdce. Od nově jmenovaného ministerského předsedy, který se zamiluje 30 vteřin poté, co vejde do úřadu na Downing Street, až po smolařského prodavače sendvičů, který nemá s dívkami ve Velké Británii prostě štěstí, a raději proto odjíždí do Wisconsinu; od spisovatele, který dostal košem a vypaří se do jižní Francie utěšit své bolavé srdce, až po stárnoucí rockovou hvězdu, která se snaží o come-back za každou cenu... Každý příběh má svoje kouzlo včetně hereckého obsazení od Hugha Granta přes Emmu Thompson, Colina Firtha až po Keiru Knightley... A také Mr. Beana!

Podívejte se na trailer k filmu Láska nebeská:

Pelíšky

Tvůrčí duo Jana Hřebejka a Petra Jarchovského miluje rodinné rituály. A štědrovečerní rituály patří samozřejmě k těm nejvděčnějším. Právě o Vánocích rozehráli nejzdařilejší scény svého filmu, v němž se střetávají české vánoční tradice s neotesanými manýry komunistických budovatelů... „Kde udělali soudruzi z NDR chybu?“ A další bonmoty, které za dlouhé roky zlidověly, baví rok co rok diváky u televizních obrazovek právě během Vánoc. Kdo by se také nebavil, když vám humor servírují Bolek Polívka, Simona Stašová, Eva Holubová nebo Jaroslav Dušek?

Podívejte se na trailer k filmu Pelíšky:

Tři oříšky pro Popelku

Česká vánoční klasika! Tři oříšky pro Popelku patří k Vánocům tak, jako kapr a vanilkové rohlíčky. A nejen u nás, tuto pohádku velmi dobře znají i v zahraničí! „Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane!“ Uhodne princ hádanku a získá svoji vytouženou Popelku za ženu? Libuška Šafránková v roli mladičké Popelky a Pavel Trávníček jako Princ vytvořili kultovní dvojici, bez které se na Štědrý den neobejdete!

Podívejte se na trailer k filmu Tři oříšky pro Popelku:

Vánoční prázdniny

Máte-li náladu na bláznivou vánoční komedii, ve které se stane to nejhorší, co si o svátcích dokážete představit, pak jsou Vánoční prázdniny ten pravý film pro vás. Vánoce u Griswoldových jsou velkou zábavou – nic nedonutí rodinu držet pohromadě, jako pořádná pohroma! Obzvlášť, když toužíte po pořádném vánočním stromku, který musí mít minimálně pět metrů. Rodina se nakonec spolčí a snaží se vytvořit pravou vánoční atmosféru, nic však nejde podle plánu, a tak spíš malér stíhá malér...

Podívejte se na trailer k filmu Vánoční prázdniny:

Vánoční skřítek

Neodolatelný Will Ferrell si zahrál hlavního hrdinu Buddy, který byl coby sirotek adoptován skřítky pracujícími pro Santa Clause na severním pólu. V dospělosti – vzhledem ke svému na skřítka enormnímu vzrůstu – však musí přijmout fakt, že je ve skutečnosti člověkem, a vydá se hledat svého biologického otce. Buddy se snaží svému otci a celému světu navrátit vánočního ducha a pohodu. Podaří se Buddymu všechny přesvědčit, že Santa (Ed Asner) opravdu existuje?

Podívejte se na trailer k filmu Vánoční skřítek:

Ukradené Vánoce Tima Burtona

Vánoce v netradičním stylu podle neskutečného Tima Burtona, který – jak je jeho zvykem – míchá dohromady pohádkovou a hororovou atmosféru! Jeden z nejlepších animovaných filmů vůbec. Jack Skellington je znuděný neměnnou rutinou v jeho městečku Halloween, kde se Vánoce neslaví. Když se jednoho dne ocitne ve vedlejším Vánočním městečku, rozhodne se kouzlo Vánoc přenést i do Halloweenu. Unese Santa Clause a uspořádá vánoční oslavu podle svých představ. Jak to asi dopadne, když se u stromečku sejdou zombíci a kostlivci?

Podívejte se na trailer k filmu Ukradené Vánoce Tima Burtona:

{"id":"xuGp_yZxYQs","width":565,"height":325,"onlyBookmarks":false,"disablePreroll":false,"bookmarks":"","author":"SledujuTrailery.cz"}]

Sám doma

Jeden z nejoblíbenějších vánočních filmů, ve kterém exceluje malý Macaulay Culkin. Viděli jste jej milionkrát a asi ještě milionkrát uvidíte. Ale to nevadí! Příběh Kevina, který zůstane při odjezdu rodiny v domě úplně sám a musí se o sebe postarat a ještě uchránit dům před dvěma zlodějíčky, se zkrátka asi nikdy neokouká! Komedie určená pro celou rodinu se stala tak oblíbenou, že se dočkala dalších tří pokračování.

Podívejte se na trailer k filmu Sám doma:

Grinch

Jeden z nejbizarnějších vánočních hrdinů – ohyzdný zelený chlupatý tvor s napuchlým obličejem v podání Jima Carreyho k nepoznání změněného počítačovými triky. Misantropický Grinch nenávidí své spoluobčany z městečka Kdosice tak mocně, že se rozhodne ukrást jim Vánoce! Jak se obyvatelé Kdosic zvaní Kdovíci a Kdovinky vypořádají se zarputilým Grinchem, který má srdce o dvě čísla menší?

Podívejte se na trailer k filmu Grinch:

Mrazík

Mrazíka nostalgicky sledujeme každý rok, zase a znovu! Legendární ruská pohádka o pracovité Nastěnce, statečném, ale samolibém Ivanovi a lásce, která si poradí se zlou macechou stejně jako s mrazivým kouzlem berly mrazilky si i po letech stále nachází své příznivce, kteří na v mnoha ohledech děsivou ruskou pohádku nedají dopustit.

Podívejte se na trailer k filmu Mrazík:

Strašidelné Vánoce

Sobeckého televizního producenta o Vánocích straší tři duchové. Když je na palubě Bill Murray, nemáte co ztratit! Frank Cross není dobrý člověk. Je to bezcharakterní elitář, který nemá rád Vánoce. Vánoční pohoda v něm vyvolává dávivý komplex a představa bodrého Santy Clause se mu hnusí více než modelka s chlupatýma nohama. Je to prostě parchant, který bude muset dojít ke své nápravě. A kdy jindy než o Vánocích?

Podívejte se na trailer k filmu Strašidelné Vánoce:

Santa je úchyl!

Že nejsou výše jmenované filmy a pohádky právě váš šálek kávy? Co takhle pustit si radši lehce cynickou vánoční komedii Santa je úchyl? Willie a Marcus, dvojice trestanců, specialistů na vykrádání trezorů a bank, tráví vánoční čas tím, že objíždějí velká nákupní centra v převlečení za Santu a jeho elfa s motivací přepadnout všechny obchody po cestě a napakovat se na Štědrý den. Tento plán se však zkomplikuje, když potkají osmiletého chlapce, který se jim pokouší vysvětlit pravý smysl Vánoc...

Podívejte se na trailer k filmu Santa je úchyl!:

Který z těchto vánočních filmů je vaším favoritem?