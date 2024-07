Jak na psychickou pohodu: 11 tipů, které vás zaručeně uklidní

1. Žádná práce po práci

To začínáme pěkně: Jak to udělat, abyste společně s dveřmi od kanceláře uzavřela i pracovní myšlenky? Chce to nácvik a důslednost. Zkuste si každé ráno říct, co přesně chcete v práci ten den udělat, a svůj denní plán dodržte – bez prokrastinace u e-mailu a Facebooku. Po práci si ukliďte pracovní stůl – a s klidným svědomím na něj zapomeňte. Tento čas patří vám a vašim zájmům, pracovního stresu máte přes den dost.

2. Vypněte televizi

Nemusíte být zrovna batikovaná dáma s henovým přelivem, abyste dokázala žít bez televize. Skutečně, existuje mnoho výzkumů, které potvrzují, že televize jako „zvuková kulisa“ v domácnosti vytváří napětí a podporuje eskalaci hádek. Když k tomu přičtete trudný obsah denního zpravodajství, napadá vás ještě nějaký důvod, proč tu ječící bednu plnou reklam na zbytečnosti zapínat?

3. Nejlepší kamarádi

Češi jsou přeborníci v chovatelství – v našich domácnostech žije nejvíce psů a koček z celé Evropy. A asi víme proč. Každodenní procházka kolem bloku se psem anebo četba novin s vrnící kočkou na klíně by se dala s klidem zařadit mezi antistresové techniky. Pokud žádné zvíře nemáte, nechte se obměkčit škemrajícími dětmi. I s tím rizikem, že se o něj budete nakonec starat sama – uvidíte, že to váš život obohatí!

4. Mozart je génius!

Přítomný čas zde užíváme záměrně, protože genialita tohoto „rokokového panáčka“, jak jej nazval český historik Jan P. Kučera, stále trvá – a bude nepochybně trvat do skonání světa. Jeho hudba neskýtá jen hudební potěchu, ale slouží jako supervýkonné antidepresivum. Doporučujeme zejména 21. klavírní koncert.

5. Flirt

Tady se pouštíme na tenký led, ale kdo by si tohle odpustil? Dokážete si představit, jak šedé a nudné by to bylo v práci, kdyby vám žádný z kolegů nevěnoval úsměv anebo neadresoval decentně dvojsmyslný vtip? Ne, ne, nejsme v Americe a buďme za konzervativní zvyky staré dobré Evropy rády! Flirtujme, koketujme a usmívejme se, banálně řečeno: interakce pohlaví výrazně zvyšuje radost ze života.

6. Každý čtvrtek novou knihu

Idylické časy čtení tlustých románů bohužel dávno minuly. Nenechte se ale strhnout roztěkanou internetovou komunikací, která našemu mozku nedovolí učíst víc než pět řádků. Dopřejte si luxus četby, byť jen cestou do práce anebo chvíli před usnutím. Naše fantazie potřebuje někdy víc než reálný svět a souznít s originálními, vtipnými či hlubokými myšlenkami literárních autorů je prostě a jednoduše slast.

7. Deset minut pro sebe

Pití kávy a čaje není pouze fyzická nutnost, ale mnohem složitější psychologický rituál. Bohužel se totéž týká i kouření, ale to v našem textu zaměřeném na relaxaci s ohledem na zdravotní stránku taktně eliminujme. Denní šálek kávy či čaje slouží především k odpojení od probíhající reality, k přerušení toku pracovních myšlenek a úkolů. Dopřejte si desetiminutovou pauzu každou hodinu, uvidíte, že budete výkonnější.

8. Hadry, šminky a jiné radosti

Čtenáři mužského pohlaví prominou, tohle je doména nás žen. Nákupy jako záplata na bolavé srdce, rozčílení z práce anebo bezdůvodný splín prostě fungují. To je čirá empirie, kterou netřeba dále rozpitvávat. A není to ani otázka peněz, náladu dokáže úplně stejně jako značková kabelka pozvednout i nový náramek za stovku.

9. Sauna, lázně, relaxace

Reklamy na nejrůznější wellness centra, masáže a relaxační pobyty se na nás valí ze všech stran. Jedno mají ale společné: fungují. Dopřejte si ten luxus a zorganizujte si s kamarádkami (nikoli s rodinou) den či víkend v lázních nebo v hotelu se spa areálem. Pusťte svému účtu žilou, zasloužíte si to.

10. Obyčejná procházka

Squash, snowboard, aerobik, spinning, fitness… Jistě, to všechno jsou chvályhodné sportovní aktivity, které prospívají tělu i duši. Ale není nad obyčejnou procházku. Klidným tempem, s partnerem či s přáteli, po městě či na nejbližší kopec za domem. Vezměte s sebou pytlík se suchým pečivem a nakrmte labutě, dejte si na rohu svařené víno… Procházka je specifický kulturně-pohybový fenomén, na který by se nemělo zapomínat!

11. Plánování

Nejlíp se dají útrapy všedního dne zvládnout, pokud před sebou máme světlo na konci tunelu. Něco, na co se můžeme těšit, co našim myšlenkám dovolí slastně se zatoulat někam daleko. Plánujte si příjemné chvíle dopředu: ať už drobnosti jako návštěvu divadla či kina s přáteli, víkendovou rodinnou oslavu, anebo větší akce jako čtrnáctidenní dovolenou u moře. Vždyť to znáte, skvěle se odpočívá při náročných úvahách na téma, které plavky si letos s sebou zabalíte...