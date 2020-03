12 mýtů, které se mezi lidmi šíří o novém koronaviru. Věříte jim také?

Jak se nový koronavirus, nyní známý jako onemocnění COVID-19, šíří po celém světě, doprovází jej stále více dezinformací. Je pravda, že je nemoc vysoce infekční a pro určitou věkovou skupinu vysoce riziková až smrtelná, existuje však mnoho nepravd, které si lidé mezi sebou vypráví. Světová zdravotnická organizace (WHO) se proto rozhodla odhalit všechny mýty, protože informovanost může pomoci v boji s pandemií, na jejímž okraji se celý svět pohybuje. Jak to tedy je s wuchanským koronavirem? Jak se šíří a jak naopak ne? A jak lze nemoci předcházet?

Tato fáma může být velmi nebezpečná, protože nový koronavirus může nakazit lidi všech věkových skupin. Mladší, zdraví lidé nemusí mít tak silné příznaky, snadno je podcení a nákazu roznáší dál ve společnosti. „Starší lidé a lidé se zdravotními problémy (jako jsou astma, cukrovka a srdeční choroby) jsou však zřejmě náchylnější. Onemocnění má u nich horší průběh a mnohem častěji končí smrtí,“ varuje WHO.

Lidé se uklidňují, že teplý vzduch na koronaviry stačí a likviduje je. Podle WHO však tyto sušičky nejsou téměř účinné, protože teplota vzduchu není dostatečná. Nejlepším způsobem, jak se chránit před COVID-19, je důsledná hygiena. Tedy mýt si často ruce teplou vodou a mýdlem a poté si je důkladně osušit papírovými ručníky či vysoušečem, případně používat dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

Antibiotika nepůsobí proti virům jakéhokoli druhu – pouze proti bakteriím. Protože nový koronavirus je skutečný virus, antibiotika zde budou neúčinná. Ve skutečnosti žádná specifická léčba v současné době neexistuje, několik laboratoří na světě pracuje na výrobě léku. „Lidé infikovaní virem by však měli dostat náležitou péči, lékaři mohou zmírňovat a léčit příznaky nemoci, jako jsou horečka či silný kašel. Osoby s dalším onemocněním musí mít kvalitní podpůrnou péči,“ vysvětluje WHO a dodává, že některé specifické léky již brzy budou klinicky testovány.

Je pravda, že některá zdravotnická zařízení používají UV paprsky k ničení mikrobů na površích – například na operačních sálech nebo v laboratořích. Tyto lampy by však neměly být používány ke sterilizaci rukou či kůže obecně, protože mohou způsobit její podráždění. Ve větším měřítku ji dokonce poškozují.

Ano i ne. Termální skenery dokáží detekovat horečku, tedy i u lidí infikovaných koronavirem. Problémem jsou lidé, kteří ještě nevykazují příznaky, ale virus již v sobě mají. „Inkubační doba nemoci je 2 až 10 dní,“ uvádí WHO. Je též důležité říct, že podobné příznaky jako COVID-19 má i obyčejná chřipka, a to včetně horečky. Vysoké teploty tedy nutně neznamenají infekci koronavirem.

Postřik alkoholem či chlorem je skvělou metodou dezinfekce povrchů a ruce lze dezinfikovat prostředkem na bázi alkoholu, jde ovšem o preventivní metody. Pokud jste již infikovaní, používání chemikálií (klidně na celé tělo) virus nezabije. „Naopak takový postřik může poškodit oděv či podráždit sliznice,“ varuje WHO.

„Lidé, kteří si objednávají zboží z Číny, nejsou více ohroženi než jiní. Z předchozí analýzy víme, že koronaviry na objektech dlouho nepřežijí, rozhodně ne tak dlouho, jako pošta z Číny cestuje,“ vysvětluje WHO. Tento mýtus navíc podporuje stigmatizaci specifických částí populace, což může postižené lidi vést k tomu, že svou nemoc skrývají, nevyhledají pomoc a nemoc nadále rozšiřují v komunitě. To ve finále může vést k horšímu průběhu pandemie.

Domácí zvířata mohou určité formy koronaviru přenášet, v současnosti však neexistuje důkaz, že by nový typ koronaviru byl schopen šířit se pomocí zvířat. „Vždy je však dobré si po kontaktu s domácími zvířaty umýt ruce mýdlem a vodou. Toto opatření chrání před různými běžnými bakteriemi, jako jsou E.coli a Salmonella,“ radí Světová zdravotnická organizace.

Mýtus č. 9: Ochrání vás očkování proti pneumokokům

V současnosti neexistuje žádná vakcína, která by chránila před novými koronaviry včetně vakcín proti pneumonii, jako je pneumokoková vakcína a vakcína proti hemofilovým infekcím typu B (Hib). „Virus je tak odlišný, že bude potřebovat zcela novou vakcínu,“ vysvětluje organizace. Vědci se snaží vyvinout vakcínu co nejrychleji, ale při současné epidemii bude třeba se obejít bez ní. Přestože výše uvedená očkování nejsou proti COVID-19 účinná, WHO je stále doporučuje jako nejlepší ochranu před těmito specifickými onemocněními.