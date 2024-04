12 nejčastějších ženských vět a zlozvyků, které zabíjejí krásu

SLUNCE SI CHCI UŽÍT

Pravda, bronzová pleť se ještě před pár lety nosila, avšak v posledních sezónách je tomu právě naopak. V kurzu je ‚porcelán‘. Dermatologové to jen vítají. Opalování rovná se zvýšené riziko rakoviny kůže, předčasného stárnutí pleti, vzniku pigmentových skvrn. A to už po třicítce! Každé ráno se proto přinuťte a hlavně na obličej, dekolt a hřbety rukou naneste opalovací krém s vysokým ochranným faktorem. A to i ve městě před cestou do práce, nejen během dovolené.

PEDIKÚRA JE LUXUS

Špatná volba! Když se vám dělají kuří oka, máte hrubší a popraskanou kůži, je nutné alespoň jednou za měsíc zajít k profesionální pedikérce a nohy si nechat důkladně ošetřit. Hodně žen si ale třeba zrohovatělou vrstvu kůže stříhá nebo ořezává tak, že paty pak vypadají ještě daleko hůř a kůže narůstá rychleji. Nemluvě o tom, že málokterá z nás si umí do letních sandálů dokonale nalakovat nehty. Když to udělá odbornice, vypadá to o sto procent líp a další čtyři týdny se nemusíte o nic starat.

SEM TAM DORTÍK NEVADÍ

Hodně lidí si říká, že když si jednou za čas dají tabulku čokolády nebo kousek dortu, tak se přece nemůže nic stát. No bóže, pro jednou… Jenomže ono to takhle nechodí. Dortík za dortíkem, čokoláda za čokoládou a sladké se na nás podepíše. I když ne rovnou přibranými kily, tak alespoň citelným zadržováním vody. Jednoduše řečeno, když sníte hodně sladkého, vaše tělo bude nadměrně zadržovat vodu až čtyři dny. Co s tím? Nemlsat, a když už, tak hodně pít, mimo jiné odvodňovací čaje, například z pampelišky. Schválně si všimněte, že pak téměř ihned doslova splasknete.

JSEM UNAVENÁ, ODLÍČÍM SE RÁNO

Mockrát se večer cítíte uvláčené denními povinnostmi. A ještě horší bývají návraty z večírků. Póry, do kterých se během dne dostanou nečistoty, se ale bez každodenního odlíčení ucpávají a vznikají pupínky nebo akné. Taky se rychleji tvoří vrásky, právě v noci se totiž pleť regeneruje. A aby tenhle proces probíhal na sto procent, potřebuje pomoc: důkladnou hydrataci a výživu v podobě nočních krémů. Ty ale nefungují, když je nanesete na neodlíčenou pleť a starý make-up.

VLASY? TY SI BARVÍM SAMA

Do třicítky to barvy a přelivy z drogerie víceméně zvládnou a zvolíte-li správný odstín, vlasy budou vypadat dobře. I protože jsou ještě ‚mladé‘. Po třicítce však potřebují mnohem víc, protože první šediny už ‚domácí‘ barva zvládat přestane. Najděte si svou kadeřnici a do vlasů jednou za čtyři týdny investujte. Nejenže budete mít vždy ten nejvíc slušivý odstín, protože vám jej odbornice namíchá na míru, vlasy budou dlouhodobě zdravější. Profesionální barvy jsou totiž mnohem šetrnější nežli ty z obchodů, zároveň se vám v kadeřnickém salonu dostane i následné péče v podobě nejrůznějších výživných masek.

BOJÍM SE ZUBAŘE, TAK NIKAM NECHODÍM

Když se naučíte chodit jednou za rok k dentální hygienistce, je vysoká šance, že zubaře potřebovat nebudete – zuby zůstanou dlouho zdravé. A také hezké. Dentální hygienistka vás naučí, jak a čím si je správně čistit, pokaždé vám odstraní plak, zubní kámen a taky povlak, který na zubech zanechávají potraviny bohaté na pigmenty – káva, čaj nebo červené víno. Připlatit si u ní můžete i za vybělení. Jednou to zkuste. Bílý úsměv opticky omlazuje až o pět let.

NENÍ NAD UMĚLÉ NEHTY

Nic proti umělým nehtům, komu se líbí, ať si je nosí. I když popravdě, jejich čas minul. Už několik sezon se naopak nosí nehty krátce zastřižené, nápaditě nalakované, hlavně však ty vlastní a zdravé. To však nejde bez každodenního starání se. Hlavně o výživu nehtů a jejich okolí. Ptejte se po speciálních podkladových sérech - obvykle vypadají jako bezbarvé laky a je na nich napsáno Nail Car, které na nehty naneste ještě před použitím barevného laku. Taky si pořiďte změkčovač nehtového lůžka a kůžičky. S jeho pomocí docílíte dokonalé manikúry, zároveň obsahuje živiny jako avokádový olej, takže zabraňuje dalšímu trhání, praskání i nadměrnému růstu nehtové kůžičky.

OBOČÍ MALUJU TUŽKOU NA OČI

Na tužku na oči zapomeňte. A raději i na další trhání. I tvar obočí podléhá módním trendům, navíc dokáže, je-li vytvarované ideálně, omladit celý obličej a taky ‚prodat‘ krásu vašich očí. Dobrá kosmetička by vám měla umět poradit a s ideální úpravou obočí napoprvé i pomoct. Pak už stačí jen jeho tvar udržovat. A to denně pomocí obočenky. Tohle roztomilé slovo si vymysleli vizážisti. Jde o výraz pro minikazetky, které na pohled vypadají jako oční stíny. Uvnitř se skrývá štěteček, malá pinzetka a jeden či dva odstíny speciální barvy na obočí.

KONTURKA UMÍ VŠECHNO

Neumí! Zvětšení objemu rtů navíc není vůbec jednoduché ani pro zkušeného vizážistu. Co se hlavně nesmí, protože už se to dávno nenosí (a také to přidává na letech), je zvolit konturu barevně sytější nežli je samotná rtěnka. Chcete-li mít absolutní jistotu, že budou vaše rty vypadat dokonale, na konturu zapomeňte, kupte si hydratační rtěnku a začněte pravidelně používat balzám. V létě nejlépe s SPF 30. Balzám se používá ještě přes rtěnku, a to několikrát denně. Udržuje rty zdravé a lesklé, rázem tak vypadají o něco smyslněji.

STAČÍ, KDYŽ SE MYJU

Abyste rozuměli, řešíme vůni. To je malinko zapeklitější. Někomu opravdu stačí se po ránu osprchovat svěžím gelem, potom natřít třeba pleťovým mlékem s levandulí a hotovo. Ale to je spíš jen teorie. Ve spěchu, v přeplněných prostředcích MHD, koneckonců i v autech, při nákupech, zkrátka při normální denní činnosti se člověk může zapotit. Odér potu není příjemný a každou ženu diskvalifikuje. Nemusíte mít rovnou drahý parfém – stačí parfémovaný deodorant nebo antiperspirant.

VLASŮM ČASTÉ MYTÍ ŠKODÍ

Vlasům škodí maximálně mytí šampony, které je vysušují. Neumyté vlasy přidávají na věku, protože vypadají nezdravě. Kadeřníci doporučují mytí třikrát týdně, a to pod vodou pokud možno vlažnou. Používáte-li fén, nezapomínejte předtím nastříkat na vlasy ochranný sprej proti teplu a jednou týdně použít vyživující vlasovou masku. Máte-li hodně suché vlasy, investuje do vlasového oleje. Ten si každé ráno do vlasů vetřete.

KALHOTKY NEŘEŠÍM

Když si pod těsné kalhoty nebo sukni obléknete ještě těsnější spodní prádlo, dokonalé pozadí nevykouzlíte. Naopak si přidáte na kilech. A tak mi nedá neporadit: buď si nebrat těsné kalhoty nebo si navléknout takzvaná tanga či naopak dámské boxerky. Pravda, dá se vyjít si i na ostro, ale to zase zcela oprávněně nedoporučují gynekologové.