12. ročník StarDance je tady: Kdo ze slavných bude letos soutěžit? Podívejte se na fotogalerii!

„Jedna z nejočekávanějších televizních událostí roku je tady. StarDance se vrací na obrazovky České televize s novou řadou. Je to přitom už sedmnáct let, kdy jsme taneční klání našim divákům představili vůbec poprvé. StarDance ale není jen o tanci a zábavě. Je příslibem odvahy a pevné vůle, místem překonávání vlastních hranic a posledních pět ročníků i strůjcem pomoci těm, kteří ji potřebují. Během nich se podařilo pro Centrum Paraple vytančit neuvěřitelných šestasedmdesát milionů korun, které pomohly lidem s poškozením míchy v aktivním návratu do běžného života,“ říká bývalý generální ředitel České televize Petr Dvořák a doplňuje: „Výbornou zprávou je také to, že zcela určitě nepůjde o poslední řadu ve vysílání České televize – již nyní se nám totiž podařilo zajistit vysílací práva na další dvě série.“

Tanečního klání dvanácté řady se účastní páry Eva Adamczyková a Jakub Mazůch, Marek Adamczyk a Lenka Nora Návorková, Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková, Ivana Chýlková a Jan Tománek, Richard Krajčo a Dominika Rošková, Iva Kubelková a Martin Prágr, Josef Maršálek a Adriana Mašková, Tereza Mašková a Daniel Kecskeméti, Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná. Novinkou bude tříčlenná porota namísto čtyřčlenné, a to ve složení Tatiana Drexler, Richard Genzer a Zdeněk Chlopčík.

Dvanáctým ročníkem StarDance budou stejně jako v předchozích letech znít rytmy českých a slovenských písní a celé řady hudebních stylů v podání MoonDance Orchestra. Výjimkou bude šestý večer, kdy páry zatančí na světově známé filmové melodie v původním znění. Jednotlivé dvojice budou soupeřit v různých předem daných stylech, ale dostanou i volnost pro vlastní nápady.

