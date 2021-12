12 triků, které z vašeho cukroví udělají neodolatelnou lahůdku

Naše babičky měly praktický trik, který minimalizuje výpadky v zásobování. Na papír si vyrobte tabulku, kde do svislého sloupce vypíšete plánovaná těsta a nahoře je seznam surovin (mouka, máslo, vejce, ořechy...). Pak z receptů přepište do tabulky množství a dole vše sečtěte, takže hned vidíte, kolik čeho nakoupit.

Tajemství povedeného lineckého těsta tkví v rychlosti jeho zpracování. Máslo použijte chladné, nakrájejte je nožem a pak co nejrychleji zpracujte s ostatními surovinami do těsta. To nechte před vykrajováním v ledničce stejně jako zbylou část těsta, kterou zrovna nepotřebujete.

9. Aby byly perníčky měkké

Těsto na perníčky se někdy ne a ne spojit, je potřeba vyvinout hodně síly k hnětení a dříve nebo později přijde chvíle, kdy vás napadne ho něčím zředit, aby to šlo lépe. Nedělejte to! Maximálně přidejte do těsta trochu medu. Voda nebo mléko by vám sice na chvíli zjednodušily práci, ale těsto by bylo po upečení tvrdé.