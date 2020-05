13 nejčastějších důvodů, proč nehubnete! Tohle si zapamatujte

Možná hubnete, aniž si to uvědomujete

Je velmi časté, že se nám při dietě zdá, že několik dnů nebo i týdnů se váha nehýbá směrem dolů. Ovšem to ještě neznamená, že neztrácíte tuk! Tělesná hmotnost má tendenci kolísat během dne i týdne, a to i o několik kilogramů. Závisí to na jídle, které konzumujete, na vašich hormonech, které můžou mít vliv na zadržování vody v těle (hlavně u žen), nebo jste začali více cvičit, takže jste získali svaly na úkor tuku. A to je dobře, protože co opravdu chcete ztratit, je tělesný tuk, ne svaly. Nevažte se tedy, ale změřte se v pase. To, jak vám šaty padnou, a to, jak vypadáte v zrcadle, je často stokrát lepší než váha.