13 psychicky škodlivých věcí, které silné osobnosti nikdy nedělají

Často slyšíme rady typu: „Mysli pozitivně a stanou se ti dobré věci.“ Nebo: „Zkus, co bude v tvých silách, a nakonec to dopadne dobře.“ Jenže i když tahle slova moudrosti mají svá opodstatnění, ne vždy díky nim dosáhneme toho, co chceme, pokud se zároveň nezbavíme zničujících návyků. Klíčem k budování duševní síly a i životního úspěchu je rozpoznat nezdravé myšlenky, chování a pocity, které oslabují naše úsilí.

Svaly fyzické i ty „psychické" Zkuste porovnat duševní sílu s fyzickou. Přijde vám naprosto jasné, že například kulturista udržuje svou postavu dobrými fyzickými návyky, jako je pravidelné chození do posilovny, stejně tak i dodržuje správné stravovací návyky. Stejně bychom se měli věnovat i naší duševní síle – nejen budování svalů, ale i budování mentálních návyků vyžaduje tvrdou dřinu, odhodlání a cvičení. I v tomto případě je nutné vyhýbat se negativním myšlenkám, neproduktivnímu chování a sebezničujícím emocím. Jak být mentálně co nejsilnější a které škodlivé věci silné osobnosti nedělají?

Neztrácí čas tím, že se pořád omlouvají Mnoho životních problémů a trápení je nevyhnutelných, ale lítost nad sebou samými je jen vaší volbou. Ať už se snažíte zaplatit své účty z minulosti nebo máte problémy s nevysvětlitelnými zdravotními problémy, oddávání se sebelítosti vaše problémy nevyřeší. Jste-li při problémech náchylní k sebelítosti, trénujte svůj mozek, abyste „vyměnili" sebelítost za vděčnost. Mentálně silní lidé neztrácejí čas a nemrhají energií přemýšlením o problémech. Místo toho se zaměřují na hledání řešení.

Přijímají plnou odpovědnost za sebe Může být lákavé obviňovat ostatní lidi z našich problémů a toho, co se děje. Myšlení ve smyslu: „Může za to moje tchyně" nebo „Kvůli svému manželovi jsem taková, jaká jsem"… pomáhá ostatním, aby nad vámi měli moc. Vezměte si zpátky svou sílu a přijměte plnou odpovědnost za to, jak se cítíte a chováte. Posílení vaší sebedůvěry je nezbytnou součástí budování duševní síly a vytváření takového života, jaký chcete žít.

Strach ze změn I když se cítíte nejbezpečněji, když zůstáváte ve svých komfortních zónách, vyhýbání se novým výzvám je největší překážkou pro plnohodnotný a bohatý život. Naučit se rozpoznat, proč a kdy se vyhýbáte změnám kvůli nepohodlí, je prvním krokem k dlouhé cestě ke zlepšení vašeho života. Čím více budete procvičovat tolerování nepříjemných pocitů spojených se změnami – ať už jde o hledání nového zaměstnání nebo odchod z nezdravého vztahu – tím větší jistotu získáte ve své schopnosti vytvářet si svou vlastní budoucnost.

Plýtvání energií na věci, které nemůžete ovládat Často si děláme zbytečné starosti s věcmi, nad kterými nemáme žádnou moc. Místo toho, abychom se soustředili na očekávanou bouři, plýtváme energií na to, aby bouře nepřišla. Pokud bychom stejnou energii investovali do věcí, na kterými máme kontrolu, byli bychom lépe připravení na to, co nám život postaví do cesty. Věnujte tedy čas tomu, co je produktivnější, než tomu, co nelze ovládat.

Starosti o to, jak potěšit ostatní Spousta lidí sice říká, že jim je jedno, co si druzí myslí, ale často je to jen obranný mechanismus, který je má ochránit před bolestí z odmítnutí. Snaha neustále někoho potěšit přichází v mnoha podobách a z různých důvodů. Dělat a říkat věci, které nemusí být nutně laskavé, vyžaduje odvahu, ale žít skutečně autentický život vyžaduje, abyste žili především podle svých vlastních hodnot, i když vaše rozhodnutí nemusí být populární.

Strach podstupovat rizika Každý den děláme desítky ne-li stovky rozhodnutí s velmi malým ohledem na rizika, která podstupujeme. Ať už se rozhodneme nosit helmu při jízdě na kole, nebo se rozhodneme vzít si půjčku, při výběru často vycházíme z našich emocí, nikoli ze skutečné míry rizika. Rozhodování na základě vaší úrovně strachu není přesný způsob jak vyhodnotit míru rizika. Emoce jsou často iracionální a nespolehlivé. Na druhou stranu bez rizika to často nejde.

Nehrabou se v minulosti Zatímco poučení se z minulosti je užitečnou součástí budování duševní síly, časté přehrabování v minulých činech může být škodlivé. Uzavřete mír s minulostí, abyste mohli žít pro přítomnost a mohli plánovat budoucnost. To může být sice velmi těžké, zvláště pokud jste toho v minulosti hodně zažili. Ale je to nezbytný krok k tomu, abyste se stali lepšími.

Nedělají stále stejné chyby Bylo by hezké poučit se z každé chyby tak, abychom měli jistotu, že už nikdy stejnou chybu neuděláme. Realita je ale taková, že jsme jako lidé náchylní opakovat stejné chyby víckrát. Poučit se z chyb vyžaduje pokoru a ochotu hledat nové strategie, jak se stát lepšími lidmi. Mentálně silní lidé neskrývají své chyby ani se za ně neomlouvají. Místo toho své chyby proměňují v příležitost pro vlastní růst.

Nevadí jim úspěch jiných lidí U řady lidí může povýšení kolegyně či úspěchy přátel vyvolat závist. Ale odpor k úspěchu druhých narušuje vaši schopnost dosahovat vašich cílů. Jakmile budete mít jistotu v sami sebe a v to, že i vy dosáhnete úspěchu, přestanete závidět ostatním lidem jejich úspěchy. Budete také mnohem víc odhodlaní dosáhnout svých snů.

Nevzdávají se po neúspěchu Je normální cítit se trapně či nepříjemně, když se něco nezdaří a jsme poraženi. Od malička se bohužel učíme, že selhání je špatné a ostudné. Je ale téměř nemožné uspět, pokud taky občas neuspějete. Mentálně silní lidé považují neúspěch za důkaz toho, že ve svém úsilí o dosažení plného potenciálu směřují až k hranici svých možností.

Nebojí se být sami V dnešním zrychleném světě je nutné vyhradit si čas i sám pro sebe. Pravda, v době pandemie se spousta lidí zpomalila a zklidnila, ale řadu z nich to stálo velké úsilí. Přitom ticho a samota nejsou synonymem neaktivity či lenosti. Čas vyhrazený pro sebe sama je nezbytnou součástí budování duševní síly. Mentálně silní lidé si dobrovolně vytvářejí příležitosti, aby byli sami se svými myšlenkami a přemýšleli o svém pokroku.

Neremcají, že jim svět něco dluží Je snadné tvrdit, že za naše neúspěchy může celý svět. Čekání, že vám svět a lidé v něm poskytnou to, o čem si myslíte, že vám dluží, k ničemu nevede. Pokud jste příliš zaneprázdněni snahou vzít si to, co si myslíte, že si zasloužíte, nebudete mít čas soustředit se na to, co musíte investovat. Každý má něco, co může s druhými sdílet.