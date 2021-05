15 potravin, které nás pomalu zabíjejí. Přitom je běžně jíme

Napadlo by vás, že například obyčejný rajský protlak v konzervě je nezdravý? Nás tedy rozhodně ne. Existuje řada potravin, o kterých si dokonce myslíme, že jsou zdravé, a přitom je to zcela obráceně. Rozhodně se jim proto vyhýbejte, jak to jen půjde. Jejich nadměrná či pravidelná konzumace vede k vysokému tlaku, vysokému cholesterolu , onemocněním srdce a cukrovce a jsou potenciálně karcinogenní. A ruku v ruce s nimi jdou často obezita, deprese a prohloubení úzkostí. Pojďme se tedy podívat na potraviny, kterým bychom se raději měli vyhýbat.

Jak už jsme řekli, je to maskovaný zabiják. Konzervovaný rajčatový protlak je skrytý zdroj cukrů. Ačkoli by vás něco takového ani ve snu nenapadlo, může jeho konzumace vést k riziku obezity, cukrovky , srdečním onemocněním a zkaženým zubům. Nevěříte? Přečtěte si pozorně nutriční tabulku a spočítejte si, kolik je v prťavé konzervě cukrů na 100 gramů. Vynásobte podle velikosti balení a přepočtěte pro vlastní představu na kostky cukru. Jedna kostka váží asi 4 gramy. Místo protlaku v konzervě si kupte rajčatové pyré nebo loupaná rajčata. Anebo si protlak udělejte z čerstvých rajčátek.

Asi víte, že měkké i tvrdé salámy nejsou nejzdravější. Ale šunka ? Uzeniny, tedy i šunka, obsahují nitráty, sodík, zahušťovadla a konzervanty. Všechny tyto látky zvyšují riziko rakoviny, srdečních onemocnění a cukrovky. U dětí dokonce mohou vést k poruchám chování. Máte-li uzeniny opravdu rádi, zkuste nakupovat u místního řezníka a vyhněte se v plastu baleným salámům a šunkám. A jestli to jde, zkuste to bez uzenin úplně.

Mléčné produkty

Mléko bylo sice to úplně první, co jsme ochutnali, když jsme přišli na svět. Ale bylo to mléko mateřské. To je však svým složením zásadně jiné než mléko kravské. Mléko a mléčné produkty jsou zejména v dospělém věku spojovány s problematickou pletí, zažívacími problémy, migrénami, alergiemi a dokonce astmatem. Existuje také teorie, že po vynechání mléčných produktů z kravského mléka se snáze hubne. Pokud trpíte zmíněnými problémy, za zkoušku to stojí. Klasické mléko lze vyměnit za mléko kokosové nebo mandlové.