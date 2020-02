19 nejšílenějších svatebních šatů: Tak tohle je vážně úlet!

V jakém modelu jsou některé ženy schopny předstoupit před oltář? Prohlédněte si naši galerii a nebudete věřit vlastním očím!

Svatba je jednou z nejdůležitějších událostí v životě. O nádherném romantickém svatebním dni sní dívky už od malička. Vše musí být perfektní: místo, čas, obřad, hostina a především nevěsta.

Každá žena si ve svůj velký den přeje vypadat co nejkrásněji. Oblečení, vlasy, make-up musí ladit a vypadat skvěle. Některé slečny mají dokonce vymyšlené své svatební šaty dlouho před tím, než zjistí, kdo vlastně bude ženich.

I následující nevěsty si určitě s přípravou svých svatebních modelů daly obrovskou práci. Kde asi nastala chyba? To kolem sebe neměly nikoho, kdo by jim poradil? Mrkněte do galerie v úvodu článku na devatenáct bláznivých modelů.

Najdete v ní ale také inspiraci na zajímavé svatební šaty, které není ostuda si obléct. A pokud uvažujete nad svatbou, můžete se inspirovat také celebritami, které už mají svůj velký den za sebou.