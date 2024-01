20 let od smrti Heleny Růžičkové: Od šesti let kouřila, za její nadváhu mohlo srdce!

Začala kouřit v šesti letech

Bezprostřední herečka se narodila v roce 1936 a její výchova probíhala poněkud netradičně. Když asi v šesti letech její rodiče zjistili, že kouří, místo toho, aby jí nařezali, jí řekli, že nemá kouřit za jejich zády. Od té doby Helena kouřila a zapálila si klidně před každým. Cigarety milovala celý život, a kouřila dokonce i v době, kdy ležela v nemocnici. Prý kvůli nim málem uhořela!

Už odmalička chodila malá Helenka na balet a vystupovala v dětských rolích v Národním divadle. Objevila se i ve filmu, například ve slavné Babičce s Terezií Brzkovou. Začala studovat zdravotnickou školu a vypadalo to, že z ní bude zubní laborantka.

Už tenkrát ale toužila po herectví. Dvakrát se hlásila na divadelní fakultu, ale nikdy ji nepřijali. Přesto se k hraní nakonec dostala – díky budoucímu manželovi Jiřímu, kterého potkala právě na přijímacích zkouškách.

Dostala vyhazov z divadla

S ním se po škole dostala Helena Růžičková do Mladé Boleslavi a do Příbrami, a aby s ním byla co nejvíc, pracovala jako osvětlovačka. Všechno, co dělala, dělala naplno. A protože pořád někomu radila, nakonec se na prkna, která znamenají svět, stejně dostala. Bohužel si nebrala servítky, takže v roce 1972 si pustila pusu na špacír a dostala vyhazov. Do divadla se už pak nikdy nevrátila a hrála jen ve filmech.

Jaká matka, takový syn

S manželem Jiřím měli jediného syna – také Jirku. A podobně jako její rodiče ji, i ona vychovávala syna po svém. Byli spíše jako bratr se sestrou. V jejich životech bylo hodně společného, stejně jako Helena se ani Jiří nedostal na konzervatoř – prý pro nedostatek talentu.

Věštila z karet

Helena celý život bojovala s obezitou. Přibírat začala po porodu Jiřího, a i když její tloušťku lidé brali jako samozřejmost, jí vadila. Svého času vážila dokonce 268 kilogramů! Držela spoustu diet, vedla si záznamy. A i když zhubnout chtěla, měla ráda dobré jídlo. Teprve mnohem později se zjistilo, že za její nadváhu může srdeční vada a zadržování vody v těle. V posledních letech života rapidně zhubla.

Zajímaly ji věci mezi nebem a zemí, věštila z karet a dokázala předpovědět budoucnost. Vždy se prý trefila. Předčasnou smrt syna ani svou vlastní nemoc odvrátit nedokázala. Syna přežila o pět let, zemřela v lednu 2004 po dvouletém boji s rakovinou.