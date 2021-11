24 opuštěných míst, kde to na Dušičky žije. Tady můžete potkat duše mrtvých

Konec října a začátek listopadu má od pradávna velkou moc. Slavili ho už staří Keltové, tradice se dochovaly jak u anglosaských národů, tak i v Česku.

Keltové

Keltové slavili na přelomu října a listopadu konec roku a věřili, že se v tuto dobu světy mrtvých a živých prolínají a duše zemřelých se mohou dostat do světa živých. Aby zde nezůstávaly, dávali lidé za okna vyřezávanou zeleninu, ve které svítila svíčka. Tehdy to ještě nebyla dýně, Keltové vyřezávali brukve vodnice, tento zvyk pak imigranti převezli do Ameriky, kde se rychle ujal.