3 největší neřesti žen kolem padesáti

Mnohem zřetelněji, než ve dvaceti víme, co chceme, jak to chceme, proč to chceme i koho chceme (i nechceme). A pokud si občas zacvičíme, dojdeme k holiči a šikovně použijeme make-up, vypadáme stále k světu, který nás v těch lepších dnech obvykle baví. A k zábavě patří i neřesti, i ty se však mění s věkem. Jaké jsou ty TOP u žen ve středním věku?

Mládenci

Svět je bláznivý. V mládí nás přitahují zpravidla o něco starší šarmantní pánové se zkušenostmi, s postupem let se ale situace razantně mění! Aby ne – pokukovat ve dvaceti po třicátníkovi je jiné než koukat v padesáti po muži odcházejícím do starobního důchodu.

Navíc už v dnešní době není společenským „faux pas“, když se žena zakouká do mladšího muže. Vždyť například Lucie Bílá má partnera o sedmnáct let mladšího, Táňa Pauhofová o deset let, Vendula Pizingerová o šestnáct. Proč bychom se tedy nemohly bez ostychu po pohledném mládenečkovi alespoň ohlédnout? Jen je to bohužel zpravidla neklamný znak toho, že už nám není dvacet ani třicet.