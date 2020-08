3 žhavé letní kousky, které užijete i na podzim: Jak je nosit a kde je koupit?

Léto sice letos vypadá, že se teprve teď rozjelo, pravdou ale je, že tři čtvrtiny už máme za sebou a brzy na dveře zaťuká podzim. Jaké bude počasí, se zatím nedá říct, jedno je ale jisté – letní oblečení z vašeho šatníku nemusí zcela zmizet! Které kousky užijete i na podzim a kde a za kolik je seženete?

Plisovaná sukně

Plisovaná sukně je vděčným kouskem v šatníku téměř po celý rok, protože se dá snadno kombinovat s dalším oblečením. Skvěle vypadá s obyčejným bílým či černým nátělníkem či tričkem, ale také s elegantní jednobarevnou košilí. Hodí se k ní prodloužené sako stejně jako džínová bunda nebo křivák. Obout k ní můžete žabky, sandálky, lodičky, ale i tenisky a dokonce kozačky. A je ideální pro řadu příležitostí: do práce, do města, na kávu, do divadla, na schůzku i na večerní drink.

Květované a puntíkované šaty

Dlouhé šaty s puntíky i květy jsou letos v létě velkým módním hitem. To ale neznamená, že s příchodem podzimu je musíte schovat do skříně a doufat, že do příštího léta nevyjdou z módy. Maxi šaty totiž ještě i na podzim krásně unosíte. Skvěle k nim totiž vypadají sportovní tenisky a přes ně můžete přehodit opět džínovou bundu nebo křiváka. Nebojte se tak vyrazit do práce, na oběd nebo na kávu s kamarádkami!

Propínací šaty

Ani šaty, které mají knoflíky od výstřihu až dolů, nemusíte letos zazimovávat. Jedním z podzimních hitů budou totiž právě tyto šaty oblečené přes vaše oblíbené džíny. A co víc, obout k nim můžete vysoké kozačky a docílíte tak nevšedního looku, který se hodí jak do města, tak večer na koncert. Troufnete si na takový outfit? Zajímavé kousky najdete v galerii v úvodu článku.