30 kilo dole! 9 kroků, díky kterým můžete hubnout jako Rebel Wilson

Ve filmech je nepřehlédnutelná. A to nejen proto, že její postava je vždy „prostorově výraznější“. Rebel Wilson hraje nadmíru sebevědomé, o sexu nahlas hovořící zábavné ženy. Navzdory své zálibě ve veselí však Rebel vzala jednu věc vážně: svůj fitness režim.

ŽÁDNÁ EXTRA DŘINA

Rebel k tomu říká: „Přimělo mě to přemýšlet – dobře, měla bych si to trochu ulehčit a udělat to jemně a lehce. Takže v roce 2020 jsem zhubla, ale velmi, velmi postupně. Některé tréninky jsem nakopla a šla do toho. Ale většinu práce za ten rok však tvořily věci, jako je hodinová chůze.“

CHOĎ A SHOĎ KILO DOLE

Od začátku pandemie se změnila k nepoznání. Předloni považovala za svůj Rok zdraví a úspěšně jej dodržela. Od boxu přes turistiku, lana až po chození po schodech – nebrala si žádné servítky a poctivě do toho naskočila. Šla na věc chytře a vzhledem ke své vysoké nadváze vsadila v pohybu především na chůzi. Ta, spolu s jízdou na kole a plaváním, patří mezi nejšetrnější sporty pro hubnutí.

HLEDÁ MOTIVACI

Rebel se chtěla dostat do kondice jak na mysli, tak na těle – i když se jí někdy opravdu nechce. Našla si proto motivační audio- knihy, které poslouchá v autě, stejně jako podcasty, ať psychologické, nebo sportovní. Ty ji prý skvěle motivují k tomu, čeho chce dosáhnout.

ZVYŠUJE ÚROVEŇ SVÉHO TRÉNINKU

Nikdy nedělá věci napůl, pracuje na svých cílech, zatímco většina z nás odkládá budíky už potřetí (čti popáté). Ona sama vstává brzy a vyráží nejen na pěší túry, ale dnes už také třeba na sprinty do kopce, takže není divu, že se cítí pekelně fit.

BUDUJE SÍLU

Převracení pneumatik, tahání těžkých předmětů, všechno, co by normální lidé poslali do říše Strongmana. Ale pro Rebel je obcházení gumy jen obyčejná pondělní záležitost. S povzbuzením od svého trenéra Jona Castano Rebel provádí cviky tak, že to vypadá mnohem snadněji, než bychom si myslely.

SOUSTŘEDÍ SE NA JÍDLO

Ruku v ruce s pohybem změnila i styl stravování. Žádný fastfood nebo tučná jídla v něm nenajdete. Díky tomu, že do sportování vkládá hodně energie, nechce pak snahu zhatit nevhodným menu. Je proto plné zeleniny, masa, ryb, zdravých příloh i svačin.

NEBOJÍ SE INTENZIVNÍHO CVIČENÍ

Přestože byla chůze jejím startovacím pohybem, nyní, kdy už má dole velkou část kil, přidala i cvičení s vysokou intenzitou – jako je například použití zátěžových bojových lan ke spalování tuku a posílení svalové hmoty.

DĚLÁ TO O VÍKENDECH

Práci nekončí jen proto, že je ve finále pracovní týden. Její odhodlání zahrnuje proto i neděli. I když dny odpočinku jsou důležité – pomáhají tělu, mysli a svalům zotavit se, herečka nehledí na to, který den v týdnu zrovna je. Odpočívá, když tělo potřebuje.

NEBRÁNÍ SE ZÁBAVĚ

Přestože její jídelníček je zdravě ukázkový, nebojí se vyskočit ze zajetých kolejí. Když je v nabídce narozeninový dort, kdo řekne ne? Pak se prý ráda zase vrátí ke svému plánu a pokračuje ve snažení dál. Život není jen o kaloriích.