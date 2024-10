Poznejte mužské archetypy, a zajistěte si tak fungující, láskyplný vztah

Král, bojovník, milovník a mág – to jsou 4 základní mužské archetypy, které už před 100 lety definoval švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung. Každý muž v sobě všechny tyto archetypy má a vždy je v něm některý dominantní. Pokud se nám podaří pochopit, který archetyp muži právě vládne, máme úspěšně nakročeno ke spokojenému a fungujícímu vztahu. Co jednotlivé archetypy charakterizuje? Poradíme, jak s archetypy pracovat, a přidáme také konkrétní tipy, které vašeho miláčka potěší.

Co jsou to mužské archetypy?

Každý muž má v sobě určité rysy, vzorce chování a emoce. Díky tomu je jedinečný a disponuje unikátní mužskou identitou. Archetypy jsou ztělesněním rolí, kterými každý muž ve svém životě prochází, a to nejenom ve vztazích, ale také v práci, rodině i osobním rozvoji. Tyto role se mění v průběhu života, ale i roku několikrát. Pokud pochopíte, jaký archetyp vašemu muži vládne, snadněji porozumíte jeho psychice a myšlení. Díky tomu dosáhnete harmonického vztahu a rodinné pohody.

Archetypy žen i mužů se do hloubky zaobíral Karl Gustav Jung už někdy kolem roku 1920. Jednalo se o jeho celoživotní dílo, na němž pracoval až do konce svého života. Jung definoval 4 hlavní mužské archetypy – král, bojovník, milovník a mág.

Muž není vázán pouze na jeden archetyp. Může být například bojovník ve své práci, ale zároveň milovník ve svém osobním životě. Rovněž může procházet fázemi, kdy se jednotlivé archetypy mění a vyvíjejí podle životních událostí. Harmonické spojení více archetypů vede k vyvážené a plně rozvinuté mužské identitě.

Charakteristika mužských archetypů

Mužský archetyp KRÁL

Král je moudrý, spravedlivý, soucitný a odpovědný vůdce, který dělá pro své království (rodinu, společnost, přátele, děti) maximum. Snaží se všechny chránit a podpořit je. Jeho cílem je také nastolení řádu a pravidel. Nemá problém s řešením problémů, ochotně přebírá zodpovědnost za druhé a snaží se vždy jednat ve prospěch všech. Kvůli tomu se však může cítit ve stresu a velkém tlaku. Jeho stinnou stránkou mohou být sklony k tyranii a skutečnost, že někdy nahání strach. Pokud si však sám muž uvědomí dominanci tohoto archetypu, dokáže na negativních vlastnostech zapracovat.

Mužský archetyp BOJOVNÍK

Máte-li doma bojovníka, jistě cítíte jeho sílu, odvahu, disciplínu a vysoké nasazení pro věc. Je zapálený a má výrazné ochranitelské sklony. S překážkami nemá problém. Pro bezpečí a ochranu svých nejbližších udělá vše. Pozor ale na to, že v některých případech se jeho odvaha a ochrana může přehoupnout v agresi a destruktivní či tyranské sklony.

Mužský archetyp MILOVNÍK

Citlivější a emocionálně labilnější muži mají v sobě archetyp milovníka. Tito muži se nestydí za své emoce a lásku k druhým. Jsou empatičtí a dokáží projevit své city z hloubky jejich duše. Je pro ně důležité napojit se na milované osoby, vyznat lásku a vášeň. Jsou spokojení, když mohou být v přírodě a obdivovat ji. Často u milovníků ale hrozí, že budou emocionálně nevyrovnaní a nebudou schopni navázat hluboké a stabilní vztahy.

Mužský archetyp MÁG

Mág je moudrý, intuitivní a kreativní. Dokáže bez větších potíží tvořit nové hodnoty a rád hledá hlubokou pravdu. Nemá problém s chápáním světa mimo fyzickou realitu. Pokud se může věnovat osobnímu růstu, duchovnímu rozvoji a podpoře vnitřní intuice, je v životě spokojen. Stínem mága jsou ale jeho sklony k manipulaci a bezohlednosti. Může se stát, že využije svých schopností za účelem vlastního prospěchu.

Jak pracovat s mužskými archetypy?

Pokud se vám podaří pochopit, jaký archetyp ve vašem muži převládá, jste velice blízko k harmonickému a vysněnému vztahu. Dáte-li vašemu partnerovi přesně to, co v dané životní fázi potřebuje, nezbyde žádný prostor ke konfliktům a trápení. Jak tedy na jednotlivé mužské archetypy?

Muži, ve kterých převládá KRÁL, potřebují často slyšet slova uznání. Dejte mu najevo, že si vážíte jeho starosti o rodinu, přátele či zahradu. Že jste na něj pyšná, protože se mu podařilo povýšit a dostat se k důležitější práci. Pracujte ale také na tom, aby věděl, že v případě neúspěchu jste tu pro něj a nic se neděje. Že jsme všichni jen lidé a i král může dělat chyby. Tito muži by měli dostat také prostor sami pro sebe, pro své koníčky a seberealizaci.

TIP: Vezměte ho do přírody pod stan – tam bude ve svém živlu. Užije si přírody, svobody a volnosti. Zároveň bude vědět, že vás musí chránit a pečovat o vás.

BOJOVNÍCI chtějí ocenit svoji sílu a odhodlání. Musíte mu ukázat, že je pro vás jeho nasazení důležité a vážíte si stability, kterou vám dává. Šťastnou vás dělá také jeho snaha překonat všechny výzvy, díky čemuž se s ním cítíte v bezpečí. Nezapomínejte ale na to, že i bojovník musí někdy odpočívat. Není potřeba neustále se jen za něčím hnát. Váš bojovník musí také vědět, že pokud se zraní a vše nebude podle jeho představ, najde u vás něžnou náruč, pochopení a oporu.

TIP: Navrhněte mu, aby se věnoval také sám sobě. Co třeba lekce Tai Chi, karate, boxu nebo Jiu–Jitsu? Při fyzických cvičeních v sobě naplno probudí bojovníka, odreaguje se a potvrdí si svoji sílu.

Nezapomínejte na to, že se archetypy v každém muži v čase mění. Je proto důležité sledovat, který archetyp vašemu muži právě vládne, a podle toho jednat. Dejte pozor na stinné stránky všech archetypů a snažte se je ve vašem muži bez nátlaku upozadit.

Pro MILOVNÍKY je nesmírně důležitá vzájemná náklonnost, porozumění a láska. V žádném případě by se tento mužský archetyp neměl stydět za své emoce. Pláč, stud, smutek, láska, štěstí – to vše k milovníkovi patří. Aby byl šťastný, musíte jej ve všech těchto emocionálních rovinách plně podporovat a chápat. Pokud se vám podaří neustále pracovat na společných zážitcích a radostech, máte vyhráno. Soustřeďte se také na vášeň, něhu a další emoce, které milovníkovi dají najevo, že je pro vás ten jediný.

TIP: Má váš partner rád přírodu? Vezměte ho na výlet k jezeru. Voda je přírodním elementem, který ho pozitivně emocionálně naladí. Radost mu udělá také příjemné setkání s přáteli nebo rodinou.

Respekt. To je to, co je pro MÁGA nejdůležitější. Jeho partnerka ho musí podporovat a dávat mu emocionální stabilitu. V žádném případě nebraňte jeho rozvoji. Naopak. Cesta mága za poznáním, seberozvojem a objevem nových zážitků a zkušeností pro vás musí být něčím samozřejmým. Je dobré mluvit s ním o jeho pocitech a potřebách. Pokud ucítí, že vás jeho cesta poznání zajímá, bude spokojený. Bude vědět, že vám na něm záleží. V žádném případě ho ale nesuďte a nevymlouvejte mu jeho názory. Nevadí, když jej budete jemně inspirovat.