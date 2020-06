4 drahé kameny, které přitahují lásku a štěstí. Máte je u sebe?

Místo kytice růží vám tenhle růžový kámen s největší pravděpodobností přinese do života více lásky a náklonnosti. Růženín je kámen bezpodmínečné lásky a vyzařuje masivní pozitivní energii. Proto vám právě růženín pomůže přilákat lásku do života a porazit jakýkoli smutek ve vašem životě. Tento kámen je obzvláště důležitý pro ženy hledající lásku nebo pro toho, kdo chce zlepšit svůj milostný život.

Rodochrozit je u nás méně známý drahokam, ale v Jižní Americe je poměrně běžný. Někdy se mu říká růžový Inka, protože indiáni v Andách věřili, že obsahuje krev předků významných Inků. Je to kámen odpuštění, který přináší do života nezištnou lásku a soucit. Působí blahodárně na srdce a vztahy a přitahuje spřízněné duše. Můžete ho vidět v odstínech růžové, červené, hnědé, žluté a šedé. Kámen taky pomáhá k emoční rovnováze v již existujícím vztahu a vytváří pocity klidu a tepla. Posiluje též přátelství.

Opál je temný, mnohobarevný kámen, o kterém je známo, že podporuje shovívavost, velkorysost a přátelství. Jakmile tento kámen budete mít, přilákáte k sobě spoustu přátel. Je to taky kámen pokušení, který zesiluje city a uvolňuje zábrany. Může ovšem působit jako jejich stabilizační prvek. Naučí vás také, jak převzít odpovědnost za to, co cítíte právě teď. Říká se, že když budete nosit opál, zajistíte si věrnost, loajalitu a spontánnost.

Tyrkys

Tyrkys je velmi populární drahokam, a to z velmi dobrého důvodu. Kámen zbarvený do barvy mořské pěny je klenotem vztahů a sebepoznání, podporuje meditaci a duchovní stav. Je to víceúčelový kámen, který pomůže také zlepšit milostné vztahy a přátelství. Ovšem nejen to, je to taky kámen, který pomáhá omlazovat kožní buňky, což znamená, že budete vypadat mladistvě, i díky tomu vám pomůže při hledání partnera či k tomu, abyste pro svého muže byla stále přitažlivá.