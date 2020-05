4 dvojice, které jsou si předurčeny. Tato znamení se nikdy nerozejdou!

Beran (21. března – 19. dubna) a Ryby (19. února – 20. března)

Ne nadarmo se říká, že protiklady se přitahují, a to platí i v případě těchto znamení. Obě stojí téměř vždy proti sobě, a to v čemkoli. Tohle protichůdné chování je tím, co na druhou stranu do sebe perfektně zapadne, přesně jako puzzle. Romantika kvete díky odlišnostem, z nichž jejich vztah čerpá. Na jedné straně je Beran tvrdý a vášnivý, na druhé straně jsou Ryby komplikované a velmi intuitivní. Obě tato znamení se navzájem podporují. Zatímco Beran zajistí, aby Ryby plnily svoje úkoly včas a byly zodpovědné, Ryby zase se postarají o to, aby se Beran dozvěděl o nové zmrzlině, kterou dostali vedle v obchodu. Jednoduše řečeno, Beran by byl bez Ryby nudný patron a Ryby by zase až moc lítaly v oblacích.