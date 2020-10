4 fáze menstruačního cyklu: Jste vědma, nebo čarodějka?

Občas si myslíme, že menstruace je tu jen pro zlost. Jenže – je to vlastně dar a má spoustu výhod, které jen potřebujeme umět využít samy pro sebe. Kromě toho, že jsou samotné dny menstruace pro tělo obrovským detoxem, důležitý je celý 28denní cyklus a každá z jeho fází, při které se úplně proměňujeme. Jak je využít?

Panna, matka, čarodějka, vědma Menstruační cyklus je totožný s měsíčním cyklem, i on trvá 28 dní, tedy 4 týdny. Každý z nich je pro ženu jiný. Co se týká fyzického těla, jde o fázi menstruační, dynamickou, ovulační a kreativní. V každé z nich se také, v závislosti na fyzických proměnách uvnitř organismu, žena úplně promění. Spirituální učitelka a spisovatelka Miranda Gray rozdělila ženský menstruační cyklus do čtyř archetypálních fází. Každý měsíc si tak projdeme fází panny, matky, čarodějky i vědmy.

Proto nám muži nerozumí Právě tyhle proměny ženy v závislosti na menstruačním cyklu mají za následek, že jsme pokaždé jiné, měníme se a pro druhé pohlaví, které nemá páru o tom, co se děje cyklicky každý měsíc uvnitř nás, můžeme působit záhadně a nevypočitatelně. Kdyby ovšem muž věděl, v jaké fázi cyklu je momentálně jeho partnerka, určitě by se mu rozsvítilo a choval by se jinak.

1. fáze – Stařena, vědma, moudrá žena Období menstruace, 1.–6. den Tohle je období menstruační fáze, které se přirovnává v přírodě k období zimy. Žena je v té době unavená a nabírá energii na celý příští cyklus. Když si neodpočine, odrazí se to v dalších fázích. Tělo je oteklé a rozbolavělé, nastává úbytek energie, jsme empatické, přecitlivělé a emotivní, ale zase máme pocit lepšího propojení s přírodou. Co dělat: V téhle době bychom měly přemýšlet o tom, jakým směrem se ubírat, co je v životě opravdu důležité, co v životě funguje a co ne. Jsme schopné otevřít se původním instinktům. Stáhnout se do sebe, nabírat energii, nacházet rovnováhu. Co nedělat: V tuhle dobu máme problém soustředit se na detaily a řešit každodenní problémy.

2. fáze – Panna Preovulační fáze, 7.–13. den Ženy by se v dynamické preovulační fázi měly zaměřit víc samy na sebe. V přírodě se dá přirovnat k období jara. Jsme sebejisté, nezávislé, společenské, odhodlané a soustředěné. Je to nejlepší doba pro zahajování nových projektů. Je to období radosti, hravé sexuality, koketování. V téhle fázi myslíme trochu jako muži a dobře se s nimi domluvíme. Co dělat: Nemusíme tolik spát, cítíme se štíhlé. Jsme schopné analyzovat, organizovat a stanovovat si priority. Dobré období pro všechny věci spojené s kariérou. Na co pozor: Pokud tuhle fázi nebudeme schopné uchopit a prožít, mohly bychom mít problémy ve vztazích.

3. fáze – Matka, Ovulace, 14.–20. den Energie ovulační fáze cyklu (v přírodě je to období léta) se začíná zaměřovat víc na druhé než na sebe. Jsme schopny dávat sebe, lásku, obětavě o ně pečovat, být něžné a také být v souladu. Sexualita je spíš o hluboké lásce a sdílení, o poskytování rozkoše partnerovi. Co dělat: Můžeme na sebe vzít odpovědnost, starat se o své projekty, podporovat druhé, chodit na důležité schůzky, kde budeme přesvědčivé. Je to výborná doba na komunikaci. Možná v tu dobu zaznamenáte víc žádostí o pomoc a podporu od druhých. Jsme plné tvořivé energie, máme živé sny a také můžeme mít nejrůznější předtuchy. Na co pozor: Pokud u vás tato fáze dominuje celý život, můžete být pasivnější žena bez ambicí, pokud je to naopak, mohla byste mít problém s pochopením druhých.