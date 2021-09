4 typy lidí, kterým hrozí přejídání. Nepatříte k nim?

Podle odborníků mají k emocionálnímu přejídání sklony lidé, kteří jsou extrémně citliví. Hůře se totiž vypořádávají s životními kopanci a situacemi, v nichž si nedokážou poradit. Jídlo je pro ně pomocníkem, aby to lépe zvládali. Má to své opodstatnění. Čokoláda snižuje napětí a zvyšuje produkci hormonů štěstí.

Určité osobnostní rysy ovlivňují, zda budou lidé náchylnější k přejídání a konzumaci nezdravých potravin, jako jsou pizza, brambůrky či klobásky. Vědci v jedné švýcarské studii přišli na to, které vlastnosti jsou pro přejídání klíčové a kteří lidé tak budou mít s přejídáním problém.

Extroverti

Dalo by se předpokládat, že více se přejídají introverti. Přece jen, když vás nikdo nevidí… Ale výzkumy naznačují něco jiného. Jsou to naopak extrovertní lidé, kteří se s největší pravděpodobností budou přejídat. Může za to množství oxytocinu, které jejich tělo vylučuje. Oxytocin je hormon štěstí a podle vědců šťastní lidé dělají častěji i nezdravé věci, například se opíjejí a přejídají se. Optimismus totiž snižuje schopnost předvídat, řešit nebezpečí a „dát zpátečku“.